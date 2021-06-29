Гороскоп на 30 июня: жесткое решение в отношениях у Овнов, удачное время для покупок у Стрельцов, повод для праздника у Рыб

Источник материала: ОНТ

Овнам предстоит усилить контроль над своими эмоциями и принять жесткое решение в личных отношениях. Прислушайтесь к совету звезд - доверяйте только своей интуиции.

Тельцам необходимо выработать стиль поведения в коллективе и воздержаться от денежных трат. Постарайтесь не искать изъяны у людей, которые вас окружают.

Звезды рекомендуют Близнецам не делать поспешных выводов. Ваши действия могут сильно повлиять на дальнейшие отношения с партнером.

Раки переживают период, когда необходимо определиться с выбором и решить сложные жизненные задачи. Постарайтесь устроить отдых и снизить эмоциональные нагрузки.

Львам не стоит тратить деньги на дорогие вещи, в которых вы не испытываете нужду. Судьба обещает удачу тем, кто не боится рисковать и совершать авантюрные поступки.

Подтверждать свой профессионализм предстоит Девам. Звезды рекомендуют вам подготовиться к проверке качества выполняемой работы. Практический опыт и знания помогут с успехом пройти испытание.

Весам следует остерегаться недоброжелательных высказываний в адрес коллег. Возврат долга не лучшим образом отразится на материальной стороне вашей жизни.

Скорпионам повезет в первой половине дня. Вы сможете легко справиться со многими сложными делами. Отдых на природе восстановит ваш энергетический ресурс.

Стрельцы готовы потратить деньги на покупки и безошибочно выбрать полезные вещи. Неожиданные гости добавят приятных эмоций. Все смелые начинания окажутся для вас удачными.

У Козерогов есть вероятность попасть в ловушки, расставленные недоброжелателями. Семейных дела помогут вам сосредоточить внимание на том, что для вас имеет особую ценность.

Водолеям не следует браться за дела, если их можно перенести на другое время. Интуиция подскажет, как следует действовать, чтобы не допустить даже незначительных ошибок.

От Рыб потребуется немало терпения, чтобы завершить начатые дела. Вечером появится повод для домашнего праздника и импровизированной вечеринки.

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