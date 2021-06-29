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В Полоцком районе грузовик сбил 14-летнюю велосипедистку

29.06.2021 09:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства наезда на 14-летнюю велосипедистку, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 28 июня около 20.00 водитель грузового автомобиля двигался по 85-му км дороги Лепель - Полоцк - граница России. Во время обгона он наехал на двигавшуюся на велосипеде в попутном направлении по краю проезжей части 14-летнюю девочку.

"Подросток с телесными повреждениями госпитализирована в учреждение здравоохранения. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. Назначен ряд необходимых экспертных исследований", - рассказала Оксана Лазько.

Полоцким МОСК проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Подросток с телесными повреждениями госпитализирована в учреждение здравоохранения. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Следственно-оперативной...
 
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