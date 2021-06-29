В Полоцком районе грузовик сбил 14-летнюю велосипедистку

Источник материала: БелТА

29 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства наезда на 14-летнюю велосипедистку, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 28 июня около 20.00 водитель грузового автомобиля двигался по 85-му км дороги Лепель - Полоцк - граница России. Во время обгона он наехал на двигавшуюся на велосипеде в попутном направлении по краю проезжей части 14-летнюю девочку.

"Подросток с телесными повреждениями госпитализирована в учреждение здравоохранения. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. Назначен ряд необходимых экспертных исследований", - рассказала Оксана Лазько.

Полоцким МОСК проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-