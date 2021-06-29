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Въезд в РФ из Беларуси будет возможен по мобильному приложению с 1 июля

29.06.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее на заседании Экономического совета СНГ обсуждался вопрос об урегулировании всех перемещений в период пандемии.

Было принято решение, что с 1 июля использование мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» станет обязательным для людей, въезжающих в Россию из стран-членов ЕАЭС. 

Предполагается, что развитие мобильного приложения позволит быстрее возобновить безопасное пассажирское сообщение.

Беларусь присоединилась к проекту ЕАЭС «Путешествую без COVID-19» в марте этого года. 

Сообщалось, что данные будет передавать в систему Национальный центр электронных услуг во взаимодействии с Минздравом республики.

Такое приложение позволит гражданам без труда найти нужную лабораторию, сдать в ней тест на COVID-19, после чего результаты попадут в общую с ЕАЭС систему. 

Если ПЦР будет отрицательный, то гражданину можно беспрепятственно перемещаться в границах всех стран Союза, о чем сообщает Белновости со ссылкой на "Российскую газету".
 
 
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Ранее на заседании Экономического совета СНГ обсуждался вопрос об урегулировании всех перемещений в период пандемии.
 
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