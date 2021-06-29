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Боррель: Несмотря на выход из "Восточного партнерства", ЕС не оставит белорусский народ,
Источник материала: Партизан
Евросоюз продолжит поддерживать белорусский народ, несмотря на выход Беларуси из "Восточного партнерства". Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Фото: Жозеп Боррель, высокий представитель Евросоюза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Соответствующее заявление появилось на его странице в Twitter.
По словам Борелля, выход Беларуси из "Восточного партнерства" был решением режима Лукашенко. Но несмотря на это, ЕС по-прежнему будет сотрудничать с белорусским народом.
"Несмотря на решение режима Лукашенко приостановить участие Беларуси в Восточном партнерстве, мы готовы продолжать работать с белорусским народом по укреплению облигаций, которые способствуют региональному сотрудничеству и решениям совместных проблем", - пишет Боррель.
Он также подчеркнул, что наложение санкций Евросоюзом на белорусских чиновников было ответом на диктатуру и репрессии.
"ЕС наложил санкции за нарушения фундаментальных прав, демократии и насильственных репрессий. Мы отвергаем ответственные действия диктатуры Лукашенко, которые не имеют законности, ни причины", - отметил глава европейской дипломатии.
Напомним, что сегодня Беларусь заявила о том, что приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Это произошло из-за санкций Евросоюза против Беларуси.
Ранее сообщалось, что выход Беларуси из "Восточного партнерства" ЕС прокомментировали и в Украине. Украина также не оставит белорусский народ.
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Евросоюз продолжит поддерживать белорусский народ, несмотря на выход Беларуси из "Восточного партнерства". Об этом заявил высокий представитель Европейского...
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