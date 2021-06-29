«И вернуться в 1980-е, тоже желания нет». Из государственного журнала «Маладосць» ушли все сотрудники

В начале года в «Маладосці» работали пять человек.





Но в феврале была уволена главный редактор Светлана Вотинова. Замену ей не нашли, поэтому на сегодняшний день в редакции оставались четыре человека (заместитель главного редактора и три редактора отделов).





Но с июля журнал переходит в другую структуру. Ранее он выходил в издательском доме «Звязда». Сейчас «Маладосцьь», а также журналы «Полымя» и «Неман» передают издательству «Мастацкая літаратура».





Под эти преобразования в изданиях произошли сокращения. Продолжить работу предложили нескольким человекам в каждой редакции.





В «Маладосці» это редактор отдела прозы Мария Страх и редактор отдела публицистики Анна Воронко. Но они отказались и — как молодые специалисты — перераспределились.





«Нет желания быть журналистом», — вкратце прокомментировала Мария Страх.





«Я пришла в «Маладосць» летом 2020-го. В редакции было классно и уютно, мы все поддерживали друг друга в те времена. Зимой уволили Светлану Дмитриевну, и мы уже в принципе понимали, что это конец эпохи, — говорит Анна Воронко. - Чтобы Светлане Дмитриевне не было за нас стыдно, мы своей маленькой редакцией в маленькой коморочке на площади Победы старались делать классный журнал, насколько это возможно в наших условиях. И, полагаю, частично получилось, хотя не все, что мы хотели вложить на страницах журнала, увидело свет.





В «Мастацкай літаратуры» будет уже совсем другая «Маладосць» с другим наполнением, дизайном и, вероятно, даже логотипом. Знаю, что хотят также отменить ограничение по возрасту и печатать литераторов и 35+.





Поэтому, видимо, логично, что мы все уходим вместе: друг с другом и со своей «маладосцю». Если бы не распределение, честно говоря, я бы сделала это намного раньше»»





Заместителю главного редактор Дмитрию Рубину и редактору отдела поэзии Миколе Адаму не предложили продолжить работу.





Как пояснил Микола Адам, он пришел на работу с условием, что работает удаленно.





«Для нового руководства такой формат неприемлем. Сотрудник должен быть на рабочем месте. Сидеть все часы, которые выдвинуты ему на работу. Наверное, интернет и компьютер — табу».





По его словам, существовали и другие причины ухода, которые связаны с Союзом писателей Беларуси. Микола Адам вышел из его рядов после исключения писателя Анатолия Кудласевича. «Нас, тех, кто за него вступился, якобы «судили».









Как отметил Дмитрий Рубин, «на самом деле, условное предложение было. То есть если бы мы очень хотели, то могли бы проситься или здесь, чтобы нас где оставили, или там, чтобы нас взяли. Но проситься мне не хотелось».





«Здесь дорабатывал, чувствуя просто долг за собой перед журналом, читателями, авторами. Переходить туда, где собираются уничтожить под корень всю нашу работу последних несколько лет, и вернуться в 1980-е, тоже желания нет».





Кто будет новыми сотрудниками «Маладосці», пока неизвестно.





В творческой среде журнал «Маладосць» считался лучшим государственным литературным изданием.





Правда, тираж майского номера составлял всего 597 экземпляров.





Но это стандартная цифра для бюджетных журналов.





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