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Сергей Рачков о Форуме регионов Беларуси и России: когда зарождалась эта идея, был даже определённый скепсис
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России начинает работу. Он зарекомендовал себя как площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проходить встреча будет в онлайн-формате. Впереди три переговорных дня. 29 июня обсуждение пройдет в тематических секциях. Их пять. У VIII форума акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации.
Участники обсудят как реализуются совместные программы, определят направления сотрудничества в различных сферах в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий. К диалогу подключатся ученые, представители министерств, предприятий.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня состоится и первое в истории форума заседание молодых парламентариев Беларуси и России. Так же будут подписаны и первые контракты.
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Сергей Рачков о Форуме регионов Беларуси и России: когда зарождалась эта идея, был даже определённый скепсис
Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России начинает работу. Он зарекомендовал себя как площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых...
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