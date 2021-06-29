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Сергей Рачков о Форуме регионов Беларуси и России: когда зарождалась эта идея, был даже определённый скепсис

29.06.2021 09:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России начинает работу. Он зарекомендовал себя как площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проходить встреча будет в онлайн-формате. Впереди три переговорных дня. 29 июня обсуждение пройдет в тематических секциях. Их пять. У VIII форума акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации.

Сергей Рачков о Форуме регионов Беларуси и России: когда зарождалась эта идея, был даже определённый скепсис

Участники обсудят как реализуются совместные программы, определят направления сотрудничества в различных сферах в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий. К диалогу подключатся ученые, представители министерств, предприятий.

Сергей Рачков о Форуме регионов Беларуси и России: когда зарождалась эта идея, был даже определённый скепсис

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Пожалуй, это один из крупнейших двусторонних проектов. Я вспоминаю, когда зарождалась эта идея, и честно скажу, был даже определенный скепсис. Но постепенно, от года к году мы прирастаем, мы увеличиваем количество заключаемых контрактов. Сейчас ожидается, что соглашений будет заключено в размере 800 миллионов долларов. И важно подчеркнуть, что этот двусторонний белорусско-российский проект поддерживается президентами Беларуси и России. Я думаю, что это одна из составляющих успехов.

Сергей Рачков о Форуме регионов Беларуси и России: когда зарождалась эта идея, был даже определённый скепсис

Сегодня состоится и первое в истории форума заседание молодых парламентариев Беларуси и России. Так же будут подписаны и первые контракты.

 
 
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Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России начинает работу. Он зарекомендовал себя как площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых...
 
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