За год белорусская экономика потеряла 51,6 тысячи работников

В белорусской экономике в мае 2021 года было занято 4 млн 271,8 тыс. человек, следует из данных Национального статистического комитета. Годом ранее, в мае 2020-го, этот показатель составлял 4 млн 323,4 тыс.





Таким образом, за год количество занятых сократилось на 51,6 тыс.

Согласно данным Белстата, в первом квартале 2021 года уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15—74 лет) составил 66,4%, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) — 4,2%. Фактическая безработица в четвертом квартале 2020 года составляла 4,1%, уровень занятости — 67,9%. В соответствии с международной методологией люди, которые не имеют работы, но сообщают, что активно ее ищут, классифицируются как безработные.

По данным Минтруда, уровень зарегистрированной безработицы на 1 июня составил 0,2% и по сравнению с 1 июня 2020 года не изменился.

Согласно информации Белстата, в мае 2021 года уволено 62.810 человек, принято на работу — 45.661, соотношение принятых и уволенных — 72,7%. Наибольшее число уволенных пришлось на промышленность — 14.189 человек (соотношение — 68,1%), далее: торговля — 9.708 (81,7%), сельское, лесное и рыбное хозяйство — 8.777 (83,7%), образование — 8.639 (45,4%), здравоохранение и социальные услуги — 4.976 (71,6%), строительство — 4.757 (70,2%), энергетика — 3.706 (35,8%), транспорт — 3.075 (67,6%).

Опрошенные БелаПАН эксперты связывают снижение занятых в экономике с демографической ситуацией, а также с оттоком рабочей силы за границу, который усилился в связи с политическим кризисом в стране.

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