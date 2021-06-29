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Праздник 29 июня: какой сегодня день, что категорически нельзя делать и кто именинник

29.06.2021 09:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

29 июня в народе называется Тихон Тихий. В православной церкви чтится день памяти преподобного Тихона Медынского, Калужского и преподобного Моисея Оптинского.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале.

В этот день Тихону молятся те, кто нуждается в успокоении, чем-то испуган, взволнован или кто страдает от зубной боли. Еще с 29 июня завершаются все посевные работы.

Согласно этому обычаю, тех, кто работал в поле, собирали за большим столом и угощали всевозможными вкусностями и вином.

Приметы этого дня


Издавна существуют погодные приметы на этот день:

вечером и ночью четко видно белесоватую полоску Млечного пути – к солнечным дням;

папоротник свернул листья с самого утра - следующий день будет очень жарким;

у одуванчика, полевого вьюна или гвоздики закрыты цветки - скоро будет ненастье.

Что сегодня нельзя делать


В этот день не нужно ничего сеять, оно просто не вырастет и не даст плодов.

Не предпринимайте ничего важного, перенесите помолвку и свадьбу.

Не желательно знакомиться в этот день.

Есть большая вероятность конфликтов, поэтому день лучше переждать и не нарываться на неприятности.

Также будьте осторожнее, потому что есть вероятность аварий, краж и потерь.

Именины 29 июня у Евтропия, Петра, Михаила, Ефрема, Константина и Тигрия. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела.
 
 
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Не предпринимайте ничего важного, перенесите помолвку и свадьбу.
 
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