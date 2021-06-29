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Приметы этого дня

Что сегодня нельзя делать

Именины 29 июня у Евтропия, Петра, Михаила, Ефрема, Константина и Тигрия. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 29 июня: какой сегодня день, что категорически нельзя делать и кто именинник Не предпринимайте ничего важного, перенесите помолвку и свадьбу.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале.В этот день Тихону молятся те, кто нуждается в успокоении, чем-то испуган, взволнован или кто страдает от зубной боли. Еще с 29 июня завершаются все посевные работы.Согласно этому обычаю, тех, кто работал в поле, собирали за большим столом и угощали всевозможными вкусностями и вином.Издавна существуют погодные приметы на этот день:вечером и ночью четко видно белесоватую полоску Млечного пути – к солнечным дням;папоротник свернул листья с самого утра - следующий день будет очень жарким;у одуванчика, полевого вьюна или гвоздики закрыты цветки - скоро будет ненастье.В этот день не нужно ничего сеять, оно просто не вырастет и не даст плодов.Не предпринимайте ничего важного, перенесите помолвку и свадьбу.Не желательно знакомиться в этот день.Есть большая вероятность конфликтов, поэтому день лучше переждать и не нарываться на неприятности.Также будьте осторожнее, потому что есть вероятность аварий, краж и потерь.