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Праздник 29 июня: какой сегодня день, что категорически нельзя делать и кто именинник
Источник материала: UDF29 июня в народе называется Тихон Тихий. В православной церкви чтится день памяти преподобного Тихона Медынского, Калужского и преподобного Моисея Оптинского.
Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале.
В этот день Тихону молятся те, кто нуждается в успокоении, чем-то испуган, взволнован или кто страдает от зубной боли. Еще с 29 июня завершаются все посевные работы.
Согласно этому обычаю, тех, кто работал в поле, собирали за большим столом и угощали всевозможными вкусностями и вином.
Приметы этого дня
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
вечером и ночью четко видно белесоватую полоску Млечного пути – к солнечным дням;
папоротник свернул листья с самого утра - следующий день будет очень жарким;
у одуванчика, полевого вьюна или гвоздики закрыты цветки - скоро будет ненастье.
Что сегодня нельзя делать
В этот день не нужно ничего сеять, оно просто не вырастет и не даст плодов.
Не предпринимайте ничего важного, перенесите помолвку и свадьбу.
Не желательно знакомиться в этот день.
Есть большая вероятность конфликтов, поэтому день лучше переждать и не нарываться на неприятности.
Также будьте осторожнее, потому что есть вероятность аварий, краж и потерь.
Именины 29 июня у Евтропия, Петра, Михаила, Ефрема, Константина и Тигрия. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела.
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Не предпринимайте ничего важного, перенесите помолвку и свадьбу.
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