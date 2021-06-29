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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые обогатятся уже в первые дни июля 2021 У Весов эта неделя будет относительно спокойной и благоприятной.

Об этом пишетАстролог не исключает, что этой неделе у Овнов изменятся их принципы и взгляды на жизнь в целом. Время идеально подходит для ценных покупок, заключения выгодных сделок, а на работе вас ждет большой успех. Главное - проявить силу характера, и тогда финансовая удача будет вашей!У Весов эта неделя будет относительно спокойной и благоприятной. А чтобы привлечь денежную удачу, представителям знака Зодиака нужно пользоваться своими врожденными талантами: умением находить компромисс, сглаживать острые углы. Больше двигайтесь, будьте активными и не забывайте о здоровье - тогда у вас все получится!В работе, делах, и финансах, по мнению Павла Глобы, Рыбы смогут преуспеть, особенно если их деятельность связана с творчеством. Нужно делать как можно больше добра окружающим, особенно родственникам и друзьям. В будущем это вернется вам сторицей!