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Если вы так любите каши на утро - то лучше варите рисовую, гречневую, кукурузную и пшенную.

Очень важный момент

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти каши нельзя есть на завтрак: убивают здоровье Не забывайте добавлять к кашам на завтрак источник белка. Он даст сытость.

Каких каш лучше избегать на завтрак - читайте ниже в нашем материале.Первое правило - ограничьте продукты, богатые глютеном. Глютен довольно сложно переваривается, для его обработки человек должен обладать на сто процентов здоровым пищеварением. Если глютен поступает в организм в избытке, то это может вызвать раздражение кишечных ворсинок и повлиять на процесс переваривания пищи в целом.К кашам с глютеном относятся:пшеницарожьовесперловкаманкаНе добавляйте в кашу сахар! Старайтесь использовать его заменители, фрукты или сухофрукты - они придадут каше вкус и не причинят вреда организму. Фрукты, в отличие от хлопьев, содержат много витаминов, полезные свойства которых исчезают при термообработке. Поэтому лучше не варить их вместе с крупой, а выложить на тарелку, залить горячей кашей и оставить на 5 минут. Также можно использовать мед.Не забывайте добавлять к кашам на завтрак источник белка. Он даст сытость.