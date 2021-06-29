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Эти каши нельзя есть на завтрак: убивают здоровье

29.06.2021 09:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эти каши нельзя есть на завтрак: убивают здоровье
Фото: Pixabay
Вопреки мнению, что на завтрак нужно есть овсяную кашу - этого делать не стоит.

Каких каш лучше избегать на завтрак - читайте ниже в нашем материале.

Первое правило - ограничьте продукты, богатые глютеном. Глютен довольно сложно переваривается, для его обработки человек должен обладать на сто процентов здоровым пищеварением. Если глютен поступает в организм в избытке, то это может вызвать раздражение кишечных ворсинок и повлиять на процесс переваривания пищи в целом.

К кашам с глютеном относятся:

пшеница

рожь

овес

перловка

манка

Если вы так любите каши на утро - то лучше варите рисовую, гречневую, кукурузную и пшенную.


Очень важный момент


Не добавляйте в кашу сахар! Старайтесь использовать его заменители, фрукты или сухофрукты - они придадут каше вкус и не причинят вреда организму. Фрукты, в отличие от хлопьев, содержат много витаминов, полезные свойства которых исчезают при термообработке. Поэтому лучше не варить их вместе с крупой, а выложить на тарелку, залить горячей кашей и оставить на 5 минут. Также можно использовать мед.

Не забывайте добавлять к кашам на завтрак источник белка. Он даст сытость.
 
 
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Не забывайте добавлять к кашам на завтрак источник белка. Он даст сытость.
 
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