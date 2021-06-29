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Больше тысячи фур застряли на границе Беларуси с Евросоюзом

29.06.2021 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 июн – Sputnik.  Больше 1110 грузовиков находится в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами ЕС, следует из данных ГПК на 8 утра вторника.

На границе с Литвой в пункте пропуска "Видзы" стоят 40 большегрузов. Этот пограничный терминал открылся не так давно после отмены ограничений, связанных с пандемией. В "Каменном Логе" находится 230 машин, в "Котловке" таможенного и пограничного оформления ждут 150 дальнобойщиков.

В "Беняконях", которые находятся также на литовском направлении, ситуация за последние сутки не изменилась: здесь выезда ждут 220 грузовиков. А в "Привалке" их скопилось уже 190.

Заметно выросли очереди на белорусско-польской границе. В "Брузгах", к примеру, находится 120 большегрузов, а в "Берестовице" – 80. На латвийском направлении в "Григоровщине" стоят 80 машин, а в "Урбанах" очередей нет вовсе.

Напоминаем, что все данные по загруженности пунктов пропуска на белорусской границе можно найти на сайте Госпогранкомитета.

 
Теги: Минск
 
 
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Традиционно больше всего большегрузов ждут оформления на белорусско-литовском участке границы.
 
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