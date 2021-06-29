Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полуторагодовалая девочка выпала из окна в Новогрудке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Днем 28 июня поступило сообщение о том, что в больницу доставлен полуторагодовалый ребенок с многочисленными травмами.

Предварительно установлено, что малолетняя находилась дома со своей семьей, а когда осталась в комнате одна, при помощи стула залезла на подоконник и выпала из открытого окна пятого этажа. Тело девочки без сознания обнаружила мать.

Жизнь пострадавшей спасти не удалось. От полученных телесных повреждений девочка умерла в больнице.

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники и соседи пострадавшей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту Новогрудским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-