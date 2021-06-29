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«Минск Кристалл» купил у «Радамира» водочный бренд

29.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО «Минск Кристалл» получило от ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» права на торговый знак «Журавушка». Сумма сделки — 2520 рублей, что в эквиваленте немного меньше, чем $1 тыс.

«Минск Кристалл» для гомельского завода — головная компания водочного холдинга. Теперь она получит права на бренд, который в реестре зарегистрирован как название не только водки, но и закуски (грибы консервированные, замороженные фрукты, капусту квашеная, чипсы и т. д.). Также за этим названием правообладатели зарезервировали почти все виды алкогольных напитков.

Судя по отчету за 2020 год, завод «Радамир» в относительно хорошем положении. Численность сотрудников почти не менялась. Выручка растет, как и нераспределенная прибыль. Чистых убытков нет. У «Радамира» также есть небольшая сеть фирменных алкомагазинов: шесть точек в Гродно, Гомеле, Бресте и Минске.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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ОАО «Минск Кристалл» получило от ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» права на торговый знак «Журавушка». Сумма сделки — 2520 рублей, что в эквиваленте...
 
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