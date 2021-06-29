«Минск Кристалл» купил у «Радамира» водочный бренд

«Минск Кристалл» для гомельского завода — головная компания водочного холдинга. Теперь она получит права на бренд, который в реестре зарегистрирован как название не только водки, но и закуски (грибы консервированные, замороженные фрукты, капусту квашеная, чипсы и т. д.). Также за этим названием правообладатели зарезервировали почти все виды алкогольных напитков.



