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Пока меняется только погода: аномальный холод и очень сильный дождь. Особенно некомфортно будет в субботу, 3 июля

29.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Изменился прогноз погоды на День независимости и выходные 3-4 июля в Беларуси

Пока меняется только погода: аномальный холод и очень сильный дождь. Особенно некомфортно будет в субботу, 3 июля
фото для иллюстрации
Похоже, лето-2021 продолжит удивлять белорусов аномалиями. Совсем недавно страна переживала чрезвычайную жару в июне, а в начале июля, когда, казалось бы, должно быть жарко, наступит реальный холод. По крайней мере об этом говорится в предварительном прогнозе, который недавно изменился.

По всей стране каждый день нынешней недели передают дожди, причем, в некоторые дни - сильные и очень сильные. Особенно некомфортно будет в субботу, 3 июля, когда в Беларуси отмечается государственный праздник День независимости (День республики). В эту дату на протяжении всей субботы прогнозируют дождь в Бресте, сильный дождь - в Витебске, а очень сильный дождь - в Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве. Причем, в двух последних областных центрах - с большой вероятностью грозы.


Такой прогноз по Витебску появился 28 июня. Фото: скриншот сайта pogoda.by

При этом максимальная дневная температура воздуха ожидается в пределах плюс 14-16 градусов в Витебске, 15-17 градусов в Гродно и всего 16-18 в Минске. И лишь на юге и востоке Беларуси будет теплее: плюс 19-21 в Бресте, плюс 21-23 в Могилеве и 22-24 в Гомеле.

Назавтра, в воскресенье 4 июля, дожди не прекратятся, но потеплеет, однако 30-градусной жары, как обещали ранее, на неделе не будет. Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели GFS на 6 дней. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика, и может изменяться.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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30-градусной жары, которую обещали раньше, уже не ожидается. Изменился прогноз погоды на День независимости и выходные 3-4 июля в Беларуси
 
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