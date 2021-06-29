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В Минске хотят открыть капсульный отель. В торговом центре под землей

29.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этом году ТЦ «Столица» отмечает свое 15-летие. Объект разместился на четырех этажах в подземном пространстве под площадью Независимости, а его длина соизмерима с высотой знаменитой Эйфелевой башни. Однако, ни длина, ни глубина этого ТЦ больше не завлекает покупателей. Арендные площади пустуют.


Так это может быть.

Директор торгового центра Ирина Дмуховская рассказала в эфире «Радио-Минск», что один из вариантов вернуть людей в «столицу» — капсульный отель под землей.

Ирина Дмуховская озвучила достаточно смелые проекты: как один из вариантов развития предприятия рассматривается создание капсульного отеля. Под него можно задействовать часть площадей. Директор считает, что для такого проекта есть все предпосылки: расположение в центре города, близость железнодорожного вокзала, возможность быстрого заезда-выезда. К тому же в ТЦ имеется ряд других услуг, которые окажутся кстати.
 
Теги: Минск
 
 
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В этом году ТЦ «Столица» отмечает свое 15-летие. Объект разместился на четырех этажах в подземном пространстве под площадью Независимости, а его длина соизмерима с...
 
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