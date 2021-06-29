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В Минске хотят открыть капсульный отель. В торговом центре под землей
Источник материала: Партизан
В этом году ТЦ «Столица» отмечает свое 15-летие. Объект разместился на четырех этажах в подземном пространстве под площадью Независимости, а его длина соизмерима с высотой знаменитой Эйфелевой башни. Однако, ни длина, ни глубина этого ТЦ больше не завлекает покупателей. Арендные площади пустуют.
Так это может быть.
Директор торгового центра Ирина Дмуховская рассказала
Ирина Дмуховская озвучила достаточно смелые проекты: как один из вариантов развития предприятия рассматривается создание капсульного отеля. Под него можно задействовать часть площадей. Директор считает, что для такого проекта есть все предпосылки: расположение в центре города, близость железнодорожного вокзала, возможность быстрого заезда-выезда. К тому же в ТЦ имеется ряд других услуг, которые окажутся кстати.
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В этом году ТЦ «Столица» отмечает свое 15-летие. Объект разместился на четырех этажах в подземном пространстве под площадью Независимости, а его длина соизмерима с...
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