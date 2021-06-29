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Токаев: Для Казахстана Беларусь – стратегический партнер и союзник

29.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Успешную реализацию договоренностей и взаимное сотрудничество стран по нескольким направлениям обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Это торгово-экономическая, научно-техническая и гуманитарная сферы. Вырос объем взаимной торговли, государства активно взаимодействуют в рамках интеграционных объединений, передает телеканал «МИР 24».

«Программа вашего визита была насыщенной. Вы посетили Костанайскую область, это очень важная область с точки зрения промышленного и сельскохозяйственного потенциала. Как я понимаю, были достигнуты конкретные договоренности. В субботу я разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства между нашими государствами. Для Казахстана Беларусь действительно стратегический партнер, союзник, и мы будем делать все возможное на взаимной основе, чтобы углублять и развивать наше сотрудничество», – отметил Токаев.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы гораздо глубже и лучше ознакомились с теми индустриальными проектами, инновационными, которые реализуются в Казахстане. И, конечно же, говорили о том, как нам дальше развивать наше сотрудничество. Рады констатировать, что после периода пандемии торгово-экономическое сотрудничество очень динамично развивается. Растет и белорусский экспорт в Казахстан, растет и казахстанский экспорт в Беларусь, причем более высокими темпами», – сказал Головченко.

Страны намерены увеличить товарооборот до 1 млрд в год. Беларусь поставляет в Казахстан тракторы, автомобильную технику, комбайны, мебель, фармацевтическую, молочную и мясную продукцию. Из Казахстана в Беларусь осуществляется поставка хлопкового волокна, рельсов, необработанного цинка, нефтехимической продукции.



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Вырос объем взаимной торговли, страны активно взаимодействуют в рамках интеграционных объединений.
 
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