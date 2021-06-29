|
«Это затронет каждого»: как санкции Запада отразятся на белорусской экономике и частном бизнесе
29.06.2021 10:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Проблемы из-за санкций ощутят на себе и банки, и торговля, и бюджетники — все», — уверена Ирина Юзвак, учредитель и директор исследовательской компании
Как скажутся на экономике санкции против отдельных компаний
— В июне белорусская экономика оказалась под давлением западных санкций. Возобновление санкций США
Наша исследовательская компания InComeIn
Прежде всего, конечно, с трудностями столкнутся предприятия нефтехимии и грузового автопрома.
Напомню, что США
К санкциям частично
Проблема не столько в том, что эти предприятия не смогут экспортировать свою продукцию в те страны, которые приняли против них санкции. А в том, что они столкнутся с большими сложностями при закупке сырья, оборудования, материалов для производства.
Насколько нам известно, некоторые партнеры с этими предприятиями боятся даже контактировать.Например, «Нафтан» сейчас не может закупать даже российскую нефть. Если проблему не удастся решить, то он, вероятно, не сможет проводить модернизацию. А предприятие обеспечивает около 50% ВРП Витебской области и до 4−5% ВВП страны.
Предприятия машиностроения закупают импортные комплектующие, необходимые для производства моделей на экспорт. Если БЕЛАЗ не сможет обеспечить необходимое качество и заявленные характеристики, может пострадать его контракт на поставку самосвалов в Индию. Потери МАЗа и БЕЛАЗа могут составить около $ 500 млн.
То есть, по сути, речь может идти о необходимости бесперебойного обеспечения нужд производства в принципе. Соответственно, пострадают компании — поставщики предприятий, попавших в списки, компании, оказывающие услуги — финансовые (банки), логистические и т.д.
Не стоит забывать, что многие из этих предприятий являются градообразующими:
*Расчеты выполнены исходя из числа занятых в регионе в 2019 году. Для ОАО «Лакокраска» и «Полоцк-Стекловолокно» использованы данные по числу занятых в соответствующих районах, для прочих предприятий — в городах, где располагаются предприятия. Источник: Белстат, расчеты исследовательской компании InComeIn.
Поэтому с проблемами могут столкнуться не только работники предприятий, но и сфера услуг этих городов — розничная торговля, банки, транспорт.
Если не будут найдены пути продолжения работы этих предприятий, возможно, государство будет пытаться как-то поддержать их из бюджета. Это дополнительное бремя, которое ляжет на работающие государственные и частные компании.
К чему могут привести секторальные санкции
Что касается
Калийные удобрения. Доля калийных удобрений, которая
По истечении срока контрактов санкционный объем нельзя будет направлять в Клайпедский порт, поэтому, скорее всего, он будет реализовываться через российские порты. Это может повысить стоимость логистики.
Нефтепереработка. Более широкая номенклатура товаров попала под санкции в отношении нефтеперерабатывающей отрасли. Запрет на покупку и транзит распространяется на нефтепродукты (в том числе бензины и дизтопливо), битум и битумные смеси, нефтяные газы, а также нефтяные вазелин, парафин и воск. В 2020 году совокупный объем экспорта по данным позициям составил $ 3102,3 млн.
Однако реальная уязвимость Беларуси перед этими санкциями оценивается значительно ниже.Основным рынком сбыта белорусских нефтепродуктов остается Украина, а не страны ЕС или регионы, куда через Европу ведутся поставки. Поэтому будет очень важно, присоединится ли к санкциям Украина.
Финансовый сектор. Существенными будут и санкции в отношении финансового сектора. Для госбанков введенные санкции значительно ограничат источники заемных средств. Например,
Доля средств нерезидентов в общей структуре пассивов банков и прежде не была высокой. На 1 мая 2021 года она составила 15,4%. Но в структуре валютных пассивов она достигает 27,7%. Теперь же возможности госбанков найти валюту на внешних рынках уменьшатся, что неизбежно приведет к росту стоимости валютных ресурсов на внутреннем рынке.
Итак, несмотря на то, что итоговый пакет секторальных санкций ЕС оказался мягче, чем опасалась Беларусь (как по номенклатуре, так и по срокам их применения), они все же наносят серьезный ущерб экономике. В основном это касается:
В целом же такое широкое санкционное давление скажется на всех отраслях, независимо от того, есть они в списке или нет, включая и частный сектор.
Это будет сильный удар по экономике. И это затронет каждого.Потому что предприятия — это налоги, зарплаты, но еще и люди. Соответственно, проблемы ощутят на себе и банки, и торговля, и бюджетники — все. Многие иностранные компании и инвесторы со страной в принципе не захотят работать. И не важно — речь о госпредприятии или о крутой частной компании.
Почему санкции не «обойдут» частный бизнес
Во-первых, вникать в нюансы мало кто будет, особенно в странах, не погруженных глубоко в нашу повестку. Но негативный имидж страны запомнится.
Зарубежные контрагенты будут действовать, скорее, «от греха подальше» и предпочтут не работать совсем, чем рисковать.Уже сейчас многим белорусским компаниям приходится много времени тратить, отвечая на вопросы зарубежных партнеров о том, точно ли товар будет доставлен/оплачен, не заморозит ли банк поступление средств, работает ли компания с кем-то из санкционного списка и так далее. Есть и те, с кем уже разрывают отношения.
Во-вторых, попытка избежать санкций путем удлинения цепочек поставки значительно повысит стоимость конечной продукции. Это скажется на инфляции и конкурентоспособности белорусских товаров либо маржинальности бизнесов.
В-третьих, невозможность занять средства или рефинансировать долги повышает стоимость фондирования внутри страны. Бюджету потребуется изыскивать выпадающие доходы. Соответственно, возможны отмена льгот, увеличение налогов, какие-то другие решения. Не исключена и корректировка денежно-кредитной политики. Это неизбежно скажется на состоянии экономики.
И что делать?
Самое главное, я думаю, — не паниковать.
Сейчас бизнесам нужно детально разобраться, понять, в чем проблемы конкретно для их сферы и какие будут последствия. Почитать и изучить аналитику, составить логические цепочки влияния — прямые и косвенные. Учесть ответную реакцию на санкции внутри страны. Подумать, каким образом и где эта ситуация может коснуться вашего бизнеса либо личных финансов. Продумать, как можно минимизировать потери, а может, даже извлечь выгоду.
Что конкретно предпринять с учетом бизнес-модели каждого конкретного бизнеса, уверена, сами компании поймут лучше — каждый для своей ситуации. Тут сложно что-то советовать, не владея детальной информацией.
Поэтому единственный совет — не паниковать и помнить, что Ной строил ковчег до потопа.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Проблемы из-за санкций ощутят на себе и банки, и торговля, и бюджетники - все», - уверена Ирина Юзвак, учредитель и директор исследовательской компании InComeIn. Какие...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)