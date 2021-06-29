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Таможня получит доступ к банковским счетам белорусов. Так ли это на самом деле

29.06.2021 10:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Некоторые СМИ сообщили о том, что с 1 июля сотрудники таможенных органов смогут получать у банков сведения о финансах белорусов, и даже призвали граждан снимать вклады.

На самом деле право доступа к такой информации у таможенников было и раньше. Naviny.by разбирались в ситуации.

Таможня получит доступ к банковским счетам белорусов. Так ли это на самом деле
Фото twitter.com/Customs_RB

 

Таможня работает как налоговая

Таможенные органы и их должностные лица при контроле за уплатой таможенных платежей имеют те же права, что и налоговые службы.

Это право закреплено в статье 106 Налогового кодекса.

Чтобы исполнять свои обязанности, таможенники могут безвозмездно запрашивать документы и информацию у госорганов, других организаций, нотариусов, банков и физических лиц.

В том числе таможенники вправе получать сведения, которые составляют коммерческую, профессиональную или банковскую тайну.

Об этом сказано в статье 107 Налогового кодекса.

Со своей стороны, банки должны предоставлять налоговым органам такую информацию в силу статьи 121 Банковского кодекса.

 

В зоне внимания — счета, кошельки и имущество

Есть список сведений, которые банки, а также небанковские кредитно-финансовые организации должны подавать таможенникам.

Список приведен в статье 86 НК. Правда, появился он в кодексе относительно недавно — по закону № 72-З от 29 декабря 2020 года.

Это информация о наличии у граждан счетов и электронных кошельков, об остатках денег на счетах и в кошельках, движении денег по ним.

Более того, банки обязаны подавать таможенной службе сведения о конкретных сделках граждан и их банковских операциях, которые проведены без открытия счета или электронного кошелька, а также об имуществе граждан на хранении в банках.

Все эти данные должны передаваться таможенникам строго по их отдельным запросам и в определенные сроки.

 

Жизнь бюрократии: сначала закон, потом — инструкция

В мае 2021 года Государственный таможенный комитет и Национальный банк утвердили инструкцию о порядке представления сведений по запросам таможенных органов.

Госорганам понадобилось это сделать, поскольку закон № 72-З предписал им определить формы и порядок подачи той информации, что была добавлена в статью 86 НК.

Сама инструкция вступает в силу 1 июля.

Как видно из ее названия, здесь определена именно последовательность действий при направлении и получении информации, прописаны механизмы взаимодействия ГТК и Нацбанка по этому вопросу.

Также документ оговаривает, через какие инфосистемы будут передаваться сведения, уточняет, когда такие сведения подаются в письменном и электронном виде.

Что касается списка сведений, которые банки должны подавать таможне по ее запросам в отношении банковских операций и счетов граждан, то он в инструкции тот же, что и в статье 86 НК.

 

«Ужастика» нет — расходимся

Таким образом, получать сведения, которые относятся к банковской тайне граждан, таможня могла и раньше по статье 107 НК.

Кстати, эта статья (а точнее, ее подпункт 1.12) имеет сейчас тот же вид, что и 20 лет назад.

Декабрьский закон всего лишь конкретизировал сведения, которые банки обязаны подавать таможенникам по их запросам, а майская инструкция — урегулировала технические моменты такой передачи.

Но самое важное заключается в том, что таможенные органы запрашивают не общую базу банковских вкладчиков какого-либо банка, а оформляют точечный запрос в отношении конкретного гражданина, предполагая или имея уже доказательства того, что он нарушает налоговое и таможенное законодательство.

При этом таможня и банк берут на себя обязательство соблюдать конфиденциальность данных запросов и сведений, в том числе не распространять их.

Немаловажно и то, что вся информация, как и раньше, будет передаваться строго по зашифрованным каналам.

 

Весь мир как на ладони, и ваши счета тоже

В заключение стоит напомнить, что госорганы любой страны всегда тесно сотрудничают между собой, обмениваясь информацией о своих гражданах.

Например, передают друг другу сведения о банковских счетах и операциях граждан.

Более того, госорганы давно сотрудничают и в международном масштабе — у них есть обязательства перед зарубежными коллегами.

Так, в рамках соглашения между правительствами Беларуси и США «Беларусбанк» выявляет среди своих клиентов американских налогоплательщиков и ежегодно информирует налоговую службу США о счетах, которые он обслуживает и которые принадлежат налогоплательщикам этой страны. Нарушений банковской тайны в таких случаях нет.

 

 

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Некоторые СМИ сообщили о том, что с 1 июля сотрудники таможенных органов смогут получать у банков сведения о финансах белорусов, и даже призвали граждан снимать...
 
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