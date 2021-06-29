|
Лукашенко назвал Бердымухамедова принципиальным и талантливым руководителем
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко считает, что Беларусь и Туркменистат могут расширить двустороннее сотрудничество. Об этом сказано в его поздравлении с днем рождения президенту Гурбангулы Бердымухамедову.
Белорусский правитель отметил «принципиальность, стратегическое мышление и талант руководителя» именинника, которые позволяют ему укреплять государственность, экономический потенциал и авторитет государства на международной арене».
Лукашенко не сомневается, что личное участие Бердымухамедова «придаст существенный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений, успешной реализации новых совместных планов и инициатив».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко считает, что Беларусь и Туркменистат могут расширить двустороннее сотрудничество. Об этом сказано в его поздравлении с днем рождения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)