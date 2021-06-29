Лукашенко назвал Бердымухамедова принципиальным и талантливым руководителем

Александр Лукашенко считает, что Беларусь и Туркменистат могут расширить двустороннее сотрудничество. Об этом сказано в его поздравлении с днем рождения президенту Гурбангулы Бердымухамедову.





Белорусский правитель отметил «принципиальность, стратегическое мышление и талант руководителя» именинника, которые позволяют ему укреплять государственность, экономический потенциал и авторитет государства на международной арене».

Лукашенко не сомневается, что личное участие Бердымухамедова «придаст существенный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений, успешной реализации новых совместных планов и инициатив».