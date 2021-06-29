Арест, призывы к забастовке... За что еще могут уволить с 30 июня

В конце июня меняется Трудовой кодекс, благодаря чему наниматель сможет по новым основаниям увольнять сотрудников или отстранять их от работы.





Попал на 15 суток — можешь быть уволен

30 июня вступает в силу закон № 114-З от 28 мая 2021 года, который меняет Трудовой кодекс.

Так, в статью 42 «Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя» добавлены три новых основания.

Во-первых, это отсутствие на работе в связи с тем, что работник отбывает административное взыскание в виде ареста, который препятствует исполнению трудовых обязанностей.

Во-вторых, принуждение работников участвовать в забастовке, создание другим работникам препятствий для того, чтобы они выполняли свои трудовые обязанности, призыв к работникам прекратить трудиться без уважительных причин.

И в-третьих, участие работника в незаконной забастовке, а также при иных формах отказа работника выполнять трудовые обязанности (полностью или частично) без уважительных причин.

Все три новых основания для увольнения будут считаться грубым нарушением трудовой дисциплины.

Достаточно, чтобы работник один раз допустил подобное, и тогда наниматель может расторгнуть с ним договор по своей инициативе.

Сообщать профсоюзу об увольнении нет нужды

При этом нанимателю больше не нужно предварительно уведомлять профсоюз, если он решил уволить работника по одному из этих оснований.

Такое право появилось у нанимателя благодаря тому, что закон № 114-З изменил статью 46.

Теперь наниматель имеет право (но не обязан) включать в коллективные договоры и соглашения условие о предварительном согласии профсоюза на увольнение по трем новым основаниям.

Забастовщикам запрещены политические требования

Отдельная «порция» изменений связана с забастовками.

Помимо статьи 42, меняется статья 49 «Отстранение от работы».

С 30 июня наниматель сможет отстранять работника от работы в случаях, когда сотрудник призывает своих коллег прекратить работу без уважительных причин.

Это решение нанимателя оформляется приказом с объяснением причин, по которым работник отстранен от работы.

Работник должен подписать эту бумагу. За период отстранения от работы заработная плата ему начисляться не будет.

Но это еще не всё. Статья 388 «Забастовка» дополнена нормой, по которой при проведении забастовок запрещается выдвигать политические требования.

А если суд сочтет, что забастовка или решение о ее проведении незаконны, то это решение суда должно быть исполнено немедленно.

Такие поправки внесены в статью 395 «Незаконная забастовка» — из нее удалена фраза «после вступления решения в законную силу».

А вам, товарищи, бастовать вообще нельзя

Помимо этого, с 30 июня запрещается проводить забастовки на предприятиях, которые имеют опасные производственные объекты.

С этой целью изменен закон № 354-З от 5 января 2016 года «О промышленной безопасности».

К таким опасным объектам относятся в том числе те из них, где получают, транспортируют, используют расплавы черных и цветных металлов, ведут горные работы или изготавливают, хранят либо уничтожают промышленные взрывчатые вещества.

«Сделано это в целях исключения возможных негативных последствий как для предприятия и его работников, так и для общества в целом, которые может повлечь за собой нарушение производственных процессов на опасных производствах», — отмечает в своем комментарии Минтруда.

Не туда распространил данные — остался без работы

Изменения также внесены в статью 47, в которой названы дополнительные основания для того, чтобы прекратить трудовой договор с некоторыми категориями работников при определенных условиях.

С 30 июня сюда включено такое новое основание для увольнения, как нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных.

Использованы стоковые изображения от Depositphotos