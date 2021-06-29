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Николай Патрушев. Фото: ТАСС

«Белсат»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минск едет ревизор Патрушев Визит готовился без анонсов.

Визит кадра N2 в кремлевской иерархии после недавнего решения Минска о фактическом разрыве отношений с ЕС вызывает особый интерес как на Западе, так и на Востоке. После недавней встречи в Женеве президентов РФ и США, которую реально готовил, а не, безусловно, привлекает большое внимание наблюдателей развитие, состояние и в американо-российских отношениях. Как привлекла внимание и последняя статья Патрушева в российских СМИ.А ожидание звонка в Минск из Пекина и вовсе придает поведению белорусского союзника глобальный масштаб.Запредельное недоверие в международных отношениях ведь возникло после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Но наступают некие новые реалии, которые, надо полагать, попытается донести московский гость – секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.Судя по позывным, прозвучавшим недавно из приграничных западных областей Беларуси, в руководстве Беларуси могут испытывать повышенную нервозность накануне приезда Патрушева. Кто бы что не говорил, но сегодня у Кремля нет полного доверия к своему белорусскому союзнику, пожелавшему выбрать непредсказуемость в своем поведении. Так можно понимать некоторые заявления западных и иных политиков. И это на фоне отсутствия диалога с НАТО и ЕС. Что у РФ, что у РБ. Наступила отдающая мертвечиной пауза. Накануне чего?А Патрушев, будучи одним из идеологов современной доктрины российской безопасности, неоднократно в своих публичных выступлениях подчеркивал возрастающую угрозу НАТО для России. При этом, не забывая и своего белорусского союзника, которому, видимо, понадобился ревизор.