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В Минск едет ревизор Патрушев

29.06.2021 10:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минск едет ревизор Патрушев
Николай Патрушев. Фото: ТАСС
Как стало известно благодаря пресс-службе Совбеза РФ, 29 июня в Минск приедет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Его визит приурочен к консультациям по вопросам безопасности. Ранее об этом визите анонсов не было замечено, сообщает «Белсат».

Визит кадра N2 в кремлевской иерархии после недавнего решения Минска о фактическом разрыве отношений с ЕС вызывает особый интерес как на Западе, так и на Востоке. После недавней встречи в Женеве президентов РФ и США, которую реально готовил Николай Патрушев, а не Сергей Лавров, безусловно, привлекает большое внимание наблюдателей развитие, состояние и в американо-российских отношениях. Как привлекла внимание и последняя статья Патрушева в российских СМИ.

А ожидание звонка в Минск из Пекина и вовсе придает поведению белорусского союзника глобальный масштаб.

Запредельное недоверие в международных отношениях ведь возникло после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Но наступают некие новые реалии, которые, надо полагать, попытается донести московский гость – секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Судя по позывным, прозвучавшим недавно из приграничных западных областей Беларуси, в руководстве Беларуси могут испытывать повышенную нервозность накануне приезда Патрушева. Кто бы что не говорил, но сегодня у Кремля нет полного доверия к своему белорусскому союзнику, пожелавшему выбрать непредсказуемость в своем поведении. Так можно понимать некоторые заявления западных и иных политиков. И это на фоне отсутствия диалога с НАТО и ЕС. Что у РФ, что у РБ. Наступила отдающая мертвечиной пауза. Накануне чего?

А Патрушев, будучи одним из идеологов современной доктрины российской безопасности, неоднократно в своих публичных выступлениях подчеркивал возрастающую угрозу НАТО для России. При этом, не забывая и своего белорусского союзника, которому, видимо, понадобился ревизор.
 
Теги: Минск
 
 
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Визит готовился без анонсов.
 
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