Источник материала: UDF



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«Находка очень важна для европейской предыстории, потому что на данный момент она является старейшим показателем винификации в Европе», — сказала Димитра Маламиду, соруководитель раскопок.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Греции нашли самое старое вино в Европе Оно было изготовлено за тысячи лет до Троянской войны.

Вероятно, это самые старые известные следы вина в Европе — они на несколько сотен лет старше, чем следы вина с Сицилии, отметили археологи с кафедры истории и археологии Университета Аристотеля в Салониках.Поселение Дикили Таш расположено недалеко от древнего города Филиппы, оно было заселено с 6500 года до нашей эры. Это место представляет собой массивный холм земли, созданный людьми, который возвышается примерно на 15 м над нынешним уровнем земли на площади в 11 акров, результат тысячелетий человеческого строительства на одном и том же месте. Археологические отложения простираются ниже нынешней поверхности земли, в общей сложности на 17 м.Дикили Таш был известен как важное место неолита более века, но только во время недавних раскопок на этом месте были выявлены самые низкие уровни (ранний и средний неолит). На данный момент мало что известно о людях, которые жили в Дикили Таш в эти периоды, поэтому последнее открытие дает некоторое представление об этих древних людях, хотя социальные изменения, на которые могло повлиять потребление алкоголя, являются предметом споров.Одним из примеров свидетельств употребления вина в Дикили Таш является наличие тысяч виноградных косточек и виноградных выжимок на остатках всего лишь одного дома на этом участке. По словам ученых, «новое вино готовилось в большом сосуде внутри дома, в то время как сок вместе с выжимками ферментировали». Но затем примерно в 4300 г. до н.э. вспыхнул пожар, разрушивший дом, но сохранивший археоботанические останки более 6000 лет.Кафедра археологии Университета Аристотеля в Салониках проводит археоботанические исследования в течение последних двадцати лет. Исследование началось с использования археологической флотации, метода археоботанического отбора проб, при котором археологические находки помещаются в резервуар с водой, которая растворяет отложения до тех пор, пока фрагменты растений и других материалов не всплывут наверх.Обсуждая открытия в Дикили Таш,, профессор доисторической археологии, директор Лаборатории междисциплинарных исследований Университета Аристотеля, сказала: «Благодаря работе, проделанной в Университете, эти данные, часто игнорируемые исследованиями, предоставляют обширную информацию о социальной и экономической организации в северной Греции, повседневной деятельности людей, их сельском хозяйстве и методах ведения сельского хозяйства с 7 по 1 тысячелетие до нашей эры».Считается, что следы вина в Дикили Таш представляют собой самые старые известные следы употребления вина в Европе. В ходе других исследований была обнаружена армянская винодельня, возраст которой составляет 6 100 лет, и образец вина из Сицилии, возраст которого составляет 6 000 лет. За пределами Европы ученые также обнаружили следы 9000-летнего китайского алкоголя, изготовленного из риса, меда и фруктов.