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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Капитализация Facebook впервые превысила $1 триллион Ранее это удалось четырем американским компаниям.

В понедельник, 28 июня, рыночная капитализация Facebook превысила $1 трлн впервые в истории, передаетАкции Facebook подорожали на 4,2% до $355,64 после благоприятного судебного решения, которое отклонило антимонопольную жалобу Федеральной торговой комиссии США и коалиции генеральных прокуроров штатов.Отмечается, что Facebook стала пятой американской компанией, которая преодолела рубеж в $1 трлн. Ранее это уже удавалось Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet.Неделей ранее Microsoft стала второй после Apple публичной компанией в США, капитализация которой достигла $2 трлн.