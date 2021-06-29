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Обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе: Батька уже пытается торговаться
Источник материала: UDF
Дмитрий Дризе
- Главное событие, которое произошло на этой неделе - беспрецедентные по своей жесткости санкции ЕС против Беларуси. Терпение толерантной Европы, закончилось, и она, наверное, впервые показала силу. Наглядно продемонстрировала, что может очень больно ударить, -
Мы видим, что Батька уже пытается торговаться, выпускает под домашний арест Протасевича и Сапегу и одновременно грозит введением военного положения. И, что самое интересное, на фоне всего этого ЕС предлагает Кремлю наладить отношения – то есть прекратить поддерживать официальный Минск и пересмотреть свою собственную политику в отношении Запада. И Владимир Путин демонстрирует, что, в принципе, не против. Хотя антироссийское упорство некоторых партнеров по ЕС, а также «силовые башни» внутри России рискуют свести на нет крайне разумную инициативу Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона – начать прямой диалог с российским коллегой.
Однако даже и без этого Россия не может физически взять на буксир тонущую Беларусь – это чревато очень серьезными рисками для собственной экономики, которая и так не в лучшей форме. Плюс - напавший ковид, выборы, подковерные элитные войны и опасность новой волны протестов. Все это сужает пространство для маневра. Да и, к тому же, среднестатистический российский гражданин, несведущий в глобальной политике, не совсем понимает необходимость Союза с Белоруссией «любой ценой». Тем более, когда эта самая «цена» неизбежно отразится на его кармане.
Таким образом, секторальные санкции ЕС, а также прошедший саммит России и США в корне меняют ситуацию не только в России и Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве в целом. При этом понятно, что перемены не могут наступить сразу – скорее всего, впереди крайне тяжелый период, но можно в очередной раз повторить фразу классика - «процесс пошел», и остановить его не представляется возможным.
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Россия не может физически взять на буксир тонущую Беларусь.
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