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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Один из крупнейших владельцев биткоинов в мире загадочно погиб Мирча Попеску находился в Коста-Рике в качестве туриста.

Как сообщает местная газета CRHoy, 41-летний поляк утонул 23 июня, когда пошел искупаться на пляже Эрмоса в Пунтаренасе.находился в Коста-Рике в качестве туриста. Прибывшие на место медики обнаружили тело без признаков жизни, пытались реанимировать его, но тщетно.Попеску был одним из ранних сторонников биткоина и получил известность как «отец биткоин-максимализма», пишет Incrypted. Он возражал против любых изменений протокола, отстаивал децентрализацию и угрожал обвалить рынок продажей 1 млн BTC.Впрочем, независимых подтверждений того, что Попеску обладает миллионом биткоинов, нет. Известно, однако, что в 2013 году он продал проект SatoshiDice за 125 тысяч биткоинов, 2 года содержал биржу MPEx, взял на себя ответственность за взлом The DAO, приведший к потере 3,6 млн ETH.В статье 2011 года писал, что биткоин, стоивший тогда меньше 10 долларов, «является самым важным проектом человечества».Семья Попеску не имеет доступа к его средствам и накопленные криптоэнтузиастом биткоины могут исчезнуть с рынка навсегда.