Не дай бог похудеть: молодая жена Петросяна раскрыла секрет своей фигуры

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена звезды "Аншлага" Евгения Петросяна продолжает хвастаться достоинствами: Татьяна Брухунова раскрыла секрет своей фигуры.

Петросян и его молодая возлюбленная отдыхают на райских Мальдивах вместе с маленьким сыном. В своем микроблоге Татьяна делится "отпускными буднями" и балует фанатов оголенными снимками, чего не позволяла себе до этого.

Публикации Брухуновой снова и снова впечатляют подписчиков в Instagram: недавно молодая жена сатирика похвасталась своей фигурой и вызвала ажиотаж в сети.

Брухунова опубликовала фото, на котором позирует в черном сплошном купальнике.

"Спонсор форм, изгибов и округлостей - шоколадки. Не дай бог похудеть", - иронично подписала кадр Татьяна.

Фанаты порадовались за то, что инстадива поддерживает тренды "бодипозитива" и не стремится к нездоровой худобе.

"Ну хоть кто-то не худеет"; "Прекрасные формы"; "Изгибы что надо"; "Даешь бодипозитив"; "Вы - мой образец для подражания"; "Слава богу не селедка", - прокомментировали в сети.

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