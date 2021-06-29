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Не дай бог похудеть: молодая жена Петросяна раскрыла секрет своей фигуры
29.06.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жена звезды "Аншлага" Евгения Петросяна продолжает хвастаться достоинствами: Татьяна Брухунова раскрыла секрет своей фигуры.
Петросян и его молодая возлюбленная отдыхают на райских Мальдивах вместе с маленьким сыном. В своем микроблоге Татьяна делится "отпускными буднями" и балует фанатов оголенными снимками, чего не позволяла себе до этого.
Публикации Брухуновой снова и снова впечатляют подписчиков в Instagram: недавно молодая жена сатирика
Брухунова опубликовала фото, на котором позирует в черном сплошном купальнике.
"Спонсор форм, изгибов и округлостей - шоколадки. Не дай бог похудеть", - иронично подписала кадр Татьяна.
Фанаты порадовались за то, что инстадива поддерживает тренды "бодипозитива" и не стремится к нездоровой худобе.
"Ну хоть кто-то не худеет"; "Прекрасные формы"; "Изгибы что надо"; "Даешь бодипозитив"; "Вы - мой образец для подражания"; "Слава богу не селедка", - прокомментировали в сети.
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Пользователи социальных сетей активно комментируют новую публикацию избранницы сатирика о силе "форм, изгибов и округлостей".
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