Фотожабы: «37. Градусов или год?»

Источник материала: Салiдарнасць

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.





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