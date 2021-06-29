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Начался суд над Дедком. О его задержании высказывался Лукашенко

29.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политзаключенного обвиняют по трем статьям.

29 июня в суде Минского района начался судебный процесс над политзаключенным Николаем Дедком.

Начался суд над Дедком. О его задержании высказывался Лукашенко

Фото Наша Ніва

Ему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»)

ч. 2 ст. 361 («Призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь»)

ч. 1 ст. 295-3 («Незаконные действия в отношении предметов, основанных на использовании горючих веществ»).

Начался суд над Дедком. О его задержании высказывался Лукашенко

Николай Дедок в мае 2011 года был приговорен к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в участии в акциях анархистов. На суде свою вину не признал. Позже в колонии был дополнительно наказан 1 годом заключение якобы за «злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения». В 2015 году был помилован вместе с другими политзаключенными, хотя прошение на имя правителя писать отказался.

12 ноября 2020 года Николай Дедок был задержан сотрудниками ГУБОПиК.

Вскоре о его задержании высказался Александр Лукашенко:

– И вчера этот Дедок, с России пришел, но это наш, там прятался, сюда пришел и его повязали здесь. Мы видим, кто сегодня пытается сыграть на радикализацию того, что происходит в Беларуси. То есть дело не во внутренней ситуации. Нас качают со всех сторон.

 
 
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Политзаключенного обвиняют по трем статьям.
 
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