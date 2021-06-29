|
В аэропорту Минска задержана эксперт в области госуправления Татьяна Кузина
29.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Информацию подтвердили ее коллеги из BIPART/SYMPA.
Татьяна Кузина задержана по уголовному делу и находится в ИВС на Окрестина,
По данным правозащитников, она собиралась лететь в Тбилиси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информацию подтвердили ее коллеги из BIPART/SYMPA.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)