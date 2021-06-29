ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Лиде нетрезвый водитель сбил на переходе пенсионерку

29.06.2021 10:55 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде нетрезвый водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 28 июня на улице Космонавтов. На нерегулируемом пешеходном переходе "Фольксваген" сбил 72-летнюю женщину. Пенсионерку с травмами доставили в реанимацию.

Во время оформления ДТП сотрудники ГАИ обратили внимание на состояние 53-летнего водителя легковушки. Подозрение подтвердило медосвидетельствование - 0,72 промилле. Мужчина пояснил, что вечером накануне употреблял спиртное, а на следующий день решил отвезти дочку в поликлинику.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла днем 28 июня на улице Космонавтов. На нерегулируемом пешеходном переходе "Фольксваген" сбил 72-летнюю женщину. Пенсионерку с травмами доставили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
У политзаключённого Дениса Ивашина в карцере случился сердечный приступ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by