"Это только начало большой санкционной истории" Что не так с соглашением о поставках нефти из Казахстана

Однако реальность таких поставок вызывает все больше вопросов. Пока же Россия отказывается поставлять нефть на попавший под санкции «Нафтан».





Когда заработает соглашение

Vласть , для вступления в силу подобных соглашений, в соответствии с казахстанским законодательством, они должны быть ратифицированы парламентом. Он на этой неделе уйдет на двухмесячные каникулы и при самом оптимистичном для Беларуси сценарии сможет рассмотреть вопрос о ратификации соглашения только осенью. Во-первых, как отмечает казахстанское издание, для вступления в силу подобных соглашений, в соответствии с казахстанским законодательством, они должны бытьи при самом оптимистичном для Беларуси сценарии





Примечательно, что в сообщении казахстанской стороны говорится, что только после подписания соглашения «стороны приступят к обсуждению потенциальных объемов поставок казахстанских нефти и нефтепродуктов в Беларусь» и то «с учетом экономических интересов Республики Казахстан».





Да и в сообщении БелТА отмечалось, что конкретные объемы и сроки поставок нефти будут лишь обсуждаться на уровне субъектов хозяйствования. Само же соглашение лишь «создает правовые основы для активизации сотрудничества в нефтехимической сфере», заявил белорусский вице-премьер Александр Гурьянов.





То есть, по факту это лишь рамочное соглашение: без объемов, сроков и конкретных поставщиков.





А с Россией договорились?

Коммерсантъ » приводит другие подводные камни соглашения. Оно отмечает, что поставки через Россию — по нефтепроводам Атырау—Самара или «Дружба» — являются единственным вариантом прокачки между Казахстаном и Беларусью. В свою очередь российское издание «» приводит другие подводные камни соглашения. Оно отмечает, что поставки через Россию — по нефтепроводам Атырау—Самара или «Дружба» — являются единственным вариантом прокачки между Казахстаном и Беларусью.





Но для этого Минску необходимо договориться о транзите с Москвой. Причем Нур-Султан еще в 2020 году подчеркивал, что решать этот вопрос с Россией Беларусь должна напрямую. Но Лукашенко заявлял, что Россия выступает против поставок казахстанской нефти в страну.





В «Транснефти» пока сообщили, что не получали запроса на транзит нефти через РФ в Беларусь.





строгим условием казахской стороны было отсутствие реэкспорта нефтепродуктов, произведенных из поставленного сырья. Именно от такой схемы при переработке российской нефти Беларусь традиционно получала основные доходы. Сейчас «При этомИменно от такой схемы при переработке российской нефти Беларусь традиционно получала основные доходы. Сейчас Минск может согласиться на такое требование, оставляя нефтепродукты с санкционного «Нафтана» на внутреннем рынке с тем, чтобы полностью переориентировать на экспорт объемы с Мозырского НПЗ», — отмечает «Ъ».





Еще одним ключевым вопросом поставок из Казахстана может стать включение в цену экспортной пошлины. Россия продает нефть в Беларусь беспошлинно. Даже в случае беспошлинных поставок казахстанская нефть будет для Беларуси будет несколько дороже российской. По данным «Ъ», сейчас Нур-Султан готов поставлять нефть в Беларусь только с применением пошлины.





Также исчтоники “Ъ” сомневаются в том, что речь может идти об объемах более 3 млн тонн с учетом транспортных ограничений российских нефтепроводов. Также у нефтекомпаний Казахстана нет незаконтрактованных объемов нефти для более существенного экспорта в Беларусь.





Более того, руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов отмечает, что непонятен вопрос соблюдения санкций поставщиками.





Вряд ли можно получить доход

Валерий Карбалевич отмечает, что раньше, когда возникали проблемы с российскими компаниями, белорусское правительство находило выход из ситуации довольно просто. Белорусский политологчто раньше, когда возникали проблемы с российскими компаниями, белорусское правительство находило выход из ситуации довольно просто.





Покупали нефть в других странах, привозили танкерами в Клайпеду или Одессу и перевозили в Беларусь железной дорогой или переправляли с юга нефтепроводом Одесса — Броды.





«А теперь так не получится. Литва подчиняется решению ЕС по санкциям касательно нефтяной отрасли. С Украиной пока не ясно, однако есть вероятность, что Киев может присоединиться к санкциям. Поэтому лучше не рисковать», — заявил политолог.





Сомневается он и в эффективности поставки нефти из Казахстана:





«Соглашение — это хорошо, но каким образом казахстанская нефть может быть доставлена в Беларусь? Ранее Россия не позволяла использовать нефтепроводы, проходящие по российской территории. А как сейчас, пока неизвестно.





Второй вариант — железной дорогой. Но это дорого, довольно большое транспортное плечо. Вряд ли при использовании такой схемы можно получить какой-то доход. Разве только загрузить «Нафтан», чтобы не стоял.





И это — только начало большой санкционной истории».