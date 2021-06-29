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Клубника заканчивается. Оптовики уже берут даже по 3 рубля

29.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Скупщики подбегают к каждой въезжающей машине.

Даже мелкую ягоду забирают по полтора-два рубля, а на отборную цена подскочила вплоть до трёх рублей. В предыдущие дни дороже 1,5 руб. сбыть было трудно даже крупную.

Для промпереработки в бочки и ящики цены прежние – 30 и 70 копеек. Количество машин заметно уменьшилось.

На мини-рынке во Дворце и в других местах клубники также заметно поубавилось, цены остались на прежнем уровне – за 10-литровое ведро просят 30 рублей, но обычно скидывают.
 
 
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Скупщики подбегают к каждой въезжающей машине.
 
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