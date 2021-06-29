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Хакеры майнят крипту на миллионы долларов через пиратские игры

29.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Антивирусная компания Avast рассказала о киберпреступниках, которые внедряют майнинговый софт в пиратские версии различных игр. С 2018 года на мощностях ничего не подозревающих геймеров они добыли криптовалют на $2 млн.


Майнер скрывается в бесплатных сборках таких игр, как NBA 2K19, Grand Theft Auto V, Far Cry 5, The Sims 4 и Jurassic World Evolution, которые свободно распространяются на торрент-трекерах. По мнению исследователей, разработчики вредоноса могут быть из Чехии. Майнер назвали «Краконош» (Crackonosh) по имени горного духа в чешском фольклоре.

По крайней мере с июня 2018 года он намайнил злоумышленникам $2 млн в виде криптовалюты Monero. Симптомы заражения — падение производительности и повышенный расход ресурсов компьютера, а также аномальные счета за электричество.

Всего в мире майнер «подхватило» более 222 тысяч жертв, и каждый день число заражённых устройств увеличивается на 800. И это — только те, на которых установлен антивирус Avast, поэтому реальная цифра гораздо выше, отмечает CNBC. Больше всего Crackonosh распространён в Бразилии, Индии, на Филиппинах, много случаев зафиксировано с США и Польше.

Кроме того, вирус пытается скрыть следы своего присутствия. Например, он отключает обновления Windows и удаляет антивирусное ПО.

Команда Avast обнаружила майнер в ходе расследования жалоб от пользователей о том, что программа пропала с их компьютеров. Исследователи призывают геймеров не скачивать «крякнутые» игры — за них так или иначе придётся заплатить. Вопрос в том, кому и как: паблишерам или криптомошенникам, эксплуатирующим компьютеры.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Антивирусная компания Avast рассказала о киберпреступниках, которые внедряют майнинговый софт в пиратские версии различных игр. С 2018 года на мощностях ничего не...
 
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