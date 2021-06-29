Хакеры майнят крипту на миллионы долларов через пиратские игры





Майнер скрывается в бесплатных сборках таких игр, как NBA 2K19, Grand Theft Auto V, Far Cry 5, The Sims 4 и Jurassic World Evolution, которые свободно распространяются на торрент-трекерах. По мнению исследователей, разработчики вредоноса могут быть из Чехии. Майнер назвали «Краконош» (Crackonosh) по имени горного духа в чешском фольклоре.





По крайней мере с июня 2018 года он намайнил злоумышленникам $2 млн в виде крипто валюты Monero. Симптомы заражения — падение производительности и повышенный расход ресурсов компьютера, а также аномальные счета за электричество.





Всего в мире майнер «подхватило» более 222 тысяч жертв, и каждый день число заражённых устройств увеличивается на 800. И это — только те, на которых установлен антивирус Avast, поэтому реальная цифра гораздо выше, отмечает CNBC. Больше всего Crackonosh распространён в Бразилии, Индии, на Филиппинах, много случаев зафиксировано с США и Польше.





Кроме того, вирус пытается скрыть следы своего присутствия. Например, он отключает обновления Windows и удаляет антивирусное ПО.





Команда Avast обнаружила майнер в ходе расследования жалоб от пользователей о том, что программа пропала с их компьютеров. Исследователи призывают геймеров не скачивать «крякнутые» игры — за них так или иначе придётся заплатить. Вопрос в том, кому и как: паблишерам или криптомошенникам, эксплуатирующим компьютеры.