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Невероятно! Чемпион мира сборная Франции вылетела с Евро-2020, проиграв Швейцарии

29.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная Франции, действующий чемпион мира по футболу, уступила команде Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020 и вылетела из турнира.

Основное время матча, прошедшего вечером 28 июня в Бухаресте, завершилось со счетом 3:3. При этом французы вели 3:1 и пропустили два гола от швейцарцев в концовке второго тайма. 

Дополнительное время завершилось без голов. В серии пенальти Швейцария победила со счетом 5:4. Решающий мяч в ворота швейцарцев не забил лидер сборной Франции Килиан Мбаппе.

В четвертьфинале чемпионата Европы по футболу Швейцария сыграет с командой Испании, которая ранее в понедельник со счетом 5:3 обыграла Хорватию, вырвав победу в дополнительное время. 

Матч пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.
 
 
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Сборная Франции, действующий чемпион мира по футболу, уступила команде Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020 и вылетела из турнира.
 
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