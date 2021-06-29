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Шок! 7-летняя девочка выпала ночью из окна восьмого этажа в Мозыре

29.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Мозыре ночью 27 июня из окна восьмого этажа выпала семилетняя девочка. От травм она умерла в больнице.

Очевидцы увидели лежащего на дорожке ребёнка около двух часов ночи. К моменту приезда «скорой» девочка ещё была жива. Ее доставили в реанимацию, где еще через час она умерла.

Как сообщает «Телеканал Мозырь», девочка проживала в полной семье, она страдала аутизмом, являлась инвалидом второй группы. В семье остался младший брат девочки.

Как рассказали журналистам соседи, окно часто привлекало девочку, она забиралась с ногами на подоконник. Также они отметили, что родители не раз были замечены в нетрезвом виде.

Ребёнок упал с восьмого этажа вместе с москитной сеткой. Родители в момент трагедии спали. Официальная версия — несчастный случай.

По факту проводится проверка.
 
 
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В Мозыре ночью 27 июня из окна восьмого этажа выпала семилетняя девочка. От травм она умерла в больнице.
 
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