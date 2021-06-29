ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Новогрудке полуторагодовалая девочка погибла, выпав из окна

29.06.2021 11:01 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Накануне днем в Новогрудке погибла полуторагодовалая девочка.

В Новогрудке полуторагодовалая девочка погибла, выпав из окна

Как сообщили в Следственном комитете, по предварительным данным, «малолетняя находилась дома со своей семьей, а когда осталась в комнате одна при помощи стула залезла на подоконник  и выпала из открытого окна пятого этажа. Тело девочки без сознания обнаружила мать».

Ребенка доставили в больницу, однако усилия врачей не увенчались успехом — девочка умерла.

Что делать, чтобы обезопасить ребенка?

  • Не оставляйте малолетних детей без присмотра даже на несколько секунд.
  • Ребенку 4-5 лет надо объяснить, что залезать на подоконник нельзя.
  • Не учите ребенка подставлять что-либо под ноги, чтобы выглянуть в окно. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна.
  • Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится делать это самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире. Открывая окна для проветривания, постарайтесь, чтобы оно было открыто не более чем на 10 см. В продаже есть ограничители открывания окон.
  • Ради безопасности детей следует снимать ручки со стеклопакетов, чтобы малыш не мог самостоятельно открыть окно, а также обязательно использовать запирающие устройства («детские замки»). Работают безотказно (стоят от 20 рублей).
  • Отодвиньте мебель от окон, это поможет предотвратить случайное попадание ребенка на подоконник.
 

Что никогда нельзя делать в отношении маленьких детей

  • Никогда не оставляйте одного дома.
  • Никогда нельзя оставлять одного в ванной.
  • Никогда не оставляйте одного в автомобиле, даже если ребенок спит.
  • Никогда не оставляйте без присмотра на приподнятой поверхности (кровати, столике для пеленания, кресле).
  • Никогда не оставляйте наедине с домашними животными.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне днем в Новогрудке погибла полуторагодовалая девочка.
 
Новости дня
Новости разные
 
В минском аэропорту задержали независимого эксперта Татьяну Кузину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by