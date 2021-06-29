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В России в нефтепроводах снова обнаружили сотни тысяч тонн загрязненной хлором нефти
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В понедельник, 28 июня, «Транснефть» сообщила об обнаружении 350 тысяч тонн некондиционной нефти в одном из резервуаров нефтеперекачивающей станции (НПС) Муханово в Самарской области.
Как и два года назад, в нефти обнаружили хлорорганические соединения, которые используются при бурении скважин, для их промывки, а также для увеличения отдачи пластов.
При допустимой норме 6 ppm (частей на миллион) в нефти под Самарой было выявлено 94 ppm, сообщает «Транснефть».
Сырье отдали на проверку в независимую лабораторию, которая подтвердила загрязнение хлором: в одной из партий обнаружили 87 ppm, в другой - 46 ppm.
«Грязная» нефть, способная вызывать коррозию труб и повреждение оборудования на НПЗ, по данным «Транснефти», поступала на терминал 20 и 21 июня.
После анализов и всех проб с 25 июня компания приостановила прием сырья у «дочки» «Роснефти» - АО «Самаранефтегаз», чтобы не допустить загрязнения продукции, поставляемой на экспорт по трубопроводу «Дружба».
Сообщение об инциденте направлено в Росприроднадзор, Ростехнадзор и правоохранительные органы, сообщает пресс-служба «Транснефти».
«Угрозы загрязнения системы нет, начата подготовка к технологическим процедурам по нормализации нефти. Все потребители получают нефть установленного качества», - подчеркивает компания.
Напомним, в апреле 2019 года восточноевропейские страны приостановили прием российской нефти по трубопроводу «Дружба», обнаружив в ней 20-кратное превышение максимально допустимых значений хлоорганики.
Разразившийся скандал вынудил «Транснефть» запустить трубу в реверсном режиме и откачать из ЕС более миллиона тонн бракованного сырья.
Построенный в 1960 нефтепровод простаивал больше месяца, прежде чем систему удалось очистить и перезапустить, что, по оценке ING, стоило России около 5 млрд долларов потерянных экспортных доходов.
Выплаты компенсаций клиентам по инциденту 2-летней давности не завершены до сих пор. На декабрь-2020 «Транснефть» выплатила 143,6 млн долларов и планировала рассчитаться ко второй половине 2021 года.
Следствия пришло к выводу, что грязная нефть попала в систему в результате схемы по хищению. Шестеро подозреваемых, среди которых генеральный директор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, по версии СК РФ, совершили многократные хищения нефти в период с августа 2018 года по апрель 2019-го.
Чтобы скрыть содеянное, преступная группа в марте-апреле закачала в узел слива у села Николаевка Волжского района смесь, не соответствующую ГОСТам.
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Как и два года назад, в нефти обнаружили хлорорганические соединения.
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