Источник материала: UDF



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«Угрозы загрязнения системы нет, начата подготовка к технологическим процедурам по нормализации нефти. Все потребители получают нефть установленного качества», - подчеркивает компания.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России в нефтепроводах снова обнаружили сотни тысяч тонн загрязненной хлором нефти Как и два года назад, в нефти обнаружили хлорорганические соединения.

В понедельник, 28 июня, «Транснефть» сообщила об обнаружении 350 тысяч тонн некондиционной нефти в одном из резервуаров нефтеперекачивающей станции (НПС) Муханово в Самарской области.Как и два года назад, в нефти обнаружили хлорорганические соединения, которые используются при бурении скважин, для их промывки, а также для увеличения отдачи пластов.При допустимой норме 6 ppm (частей на миллион) в нефти под Самарой было выявлено 94 ppm, сообщает «Транснефть».Сырье отдали на проверку в независимую лабораторию, которая подтвердила загрязнение хлором: в одной из партий обнаружили 87 ppm, в другой - 46 ppm.«Грязная» нефть, способная вызывать коррозию труб и повреждение оборудования на НПЗ, по данным «Транснефти», поступала на терминал 20 и 21 июня.После анализов и всех проб с 25 июня компания приостановила прием сырья у «дочки» «Роснефти» - АО «Самаранефтегаз», чтобы не допустить загрязнения продукции, поставляемой на экспорт по трубопроводу «Дружба».Сообщение об инциденте направлено в Росприроднадзор, Ростехнадзор и правоохранительные органы, сообщает пресс-служба «Транснефти».Напомним, в апреле 2019 года восточноевропейские страны приостановили прием российской нефти по трубопроводу «Дружба», обнаружив в ней 20-кратное превышение максимально допустимых значений хлоорганики.Разразившийся скандал вынудил «Транснефть» запустить трубу в реверсном режиме и откачать из ЕС более миллиона тонн бракованного сырья.Построенный в 1960 нефтепровод простаивал больше месяца, прежде чем систему удалось очистить и перезапустить, что, по оценке ING, стоило России около 5 млрд долларов потерянных экспортных доходов.Выплаты компенсаций клиентам по инциденту 2-летней давности не завершены до сих пор. На декабрь-2020 «Транснефть» выплатила 143,6 млн долларов и планировала рассчитаться ко второй половине 2021 года.Следствия пришло к выводу, что грязная нефть попала в систему в результате схемы по хищению. Шестеро подозреваемых, среди которых генеральный директор ООО «Нефтеперевалка», ее заместитель, гендиректор ООО «Петронефть Актив», заместитель директора ООО «Магистраль», по версии СК РФ, совершили многократные хищения нефти в период с августа 2018 года по апрель 2019-го.Чтобы скрыть содеянное, преступная группа в марте-апреле закачала в узел слива у села Николаевка Волжского района смесь, не соответствующую ГОСТам.