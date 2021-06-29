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У политзаключённого Дениса Ивашина в карцере случился сердечный приступ

29.06.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

У политзаключённого Дениса Ивашина в карцере случился сердечный приступ
Денис Ивашин / facebook.com/denys.ivashyn
У политзаключённого Дениса Ивашина в карцере случился сердечный приступ.

Его мать Людмила Ивашина пишет в Facebook, что "никогда раньше подобного [с сыном] не происходило".

"Не удивительно, ведь в камере "парилка" — окна закрыты, вентилятор передать нельзя, — продолжает она. — Все это называется словом "пытка".


Денису Ивашину сделали ЭКГ и дали какие-то лекарства.

О том, что Ивашин попал в карцер, его мать сообщила 21 июня. В карцере он уже был весной.

Журналиста Дениса Ивашина задержали в марте в Гродно. Его обвиняют во "вмешательстве в деятельность сотрудника внутренних дел". Он занимался журналистскими расследованиями и в одном из них написал о бывших сотрудниках украинского "Беркута", которые служат в милиции в нашей стране.
 
Теги: Гродно
 
 
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О том, что Ивашин попал в карцер, его мать сообщила 21 июня.
 
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