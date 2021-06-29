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Доллар начал дорожать на белорусской бирже утром 29 июня

29.06.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар начал дорожать на белорусской бирже утром 29 июня
Иллюстративное фото
Белорусский рубль продолжил укрепление к корзине валют, хотя доллар сегодня опять начал укрепляться.

Стоимость валютной корзины снизилась на 0,03% до минимума за неделю.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:19:

Курс доллара вырос на 0,0027 BYN до 2,5287 BYN/USD.

Доллар предыдущие четыре дня торгов дешевел и опустился до минимума за 10 дней. Его стоимость за это время упала на 0,0108 BYN.

Курс евро в первых сделках остался без изменений на уровне 3,0142 BYN/EUR. Предыдущие три дня евро дешевел и оказался на минимуме за 7 дней.

Курс российского рубля упал на 0,0045 BYN до 3,4950 BYN/100 RUB. Российский рубль дешевеет второй день, а до этого его стоимость находилась на максимуме за 100 дней.

Московская биржа


Доллар утром во вторник подорожал на 16 копеек в сравнении с утром понедельника до уровня 72,32 российских рублей, а стоимость евро сейчас находится на том же уровне, что и вчера — 86,16 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость валютной корзины снизилась на 0,03% до минимума за неделю.
 
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