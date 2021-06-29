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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар начал дорожать на белорусской бирже утром 29 июня Стоимость валютной корзины снизилась на 0,03% до минимума за неделю.

Стоимость валютной корзины снизилась на 0,03% до минимума за неделю.По даннымпо состоянию на 10:19:Курс доллара вырос на 0,0027 BYN до 2,5287 BYN/USD.Доллар предыдущие четыре дня торгов дешевел и опустился до минимума за 10 дней. Его стоимость за это время упала на 0,0108 BYN.Курс евро в первых сделках остался без изменений на уровне 3,0142 BYN/EUR. Предыдущие три дня евро дешевел и оказался на минимуме за 7 дней.Курс российского рубля упал на 0,0045 BYN до 3,4950 BYN/100 RUB. Российский рубль дешевеет второй день, а до этого его стоимость находилась на максимуме за 100 дней.Доллар утром во вторник подорожал на 16 копеек в сравнении с утром понедельника до уровня 72,32 российских рублей, а стоимость евро сейчас находится на том же уровне, что и вчера — 86,16 российских рублей.