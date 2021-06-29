Источник материала: UDF



Алина Кабаева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com

"Она была красивой активной гимнасткой, за ней наблюдали многие", – вспомнила психолог.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Счастливая мать: психолог рассказала о личной жизни Кабаевой Спортсменка давно не выходит на связь с поклонниками.

Ситуацию с пропавшейможно сравнить с феноменом. Из-за того, что обе знаменитости не выходят на связь, они автоматически становятся объектом внимания общественности.отметила, что ранее имя Алины часто мелькало в СМИ.Однако через какое-то время гимнастка пропала с радаров. Кабаеву перестали показывать по телевизору, а со страниц газет и журналов пропали ее яркие фотографии. Такое неожиданное исчезновение наделало много шума в социальных сетях.Екатерина поспешила успокоить фанатов спортсменки. Она заверила – поводов для беспокойства нет, передает издание "Дни.ру".По словам специалиста, с Алиной все хорошо. Она растит детей и наслаждается жизнью. Эксперт добавила – многие бы позавидовали положению гимнастки.Кстати, неизвестно, почему психолог произнесла именно слово "дети". Дело в том, что в Сети имеется информация только об одном ребенке звезды. По некоторым данным, в марте 2015 года Алина родила первенца. Опровергать слухи знаменитость не стала.