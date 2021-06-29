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Ситуация в Беларуси ухудшается, а зарплата растет. Почему так получается?
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
Данные Белстата продолжают несколько удивлять. Средняя начисленная зарплата в мае составила почти 1420 рублей. Это на 21,4 рубля больше, чем в апреле.
И это на фоне постоянных негативных новостей о состоянии белорусской экономики: долги госпредприятий растут, частный сектор испытывает удар за ударом, страна продолжает подвергаться новым санкциям.
«Из-за политической ситуации власти заинтересованы продемонстрировать, что в экономике все в порядке»
Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии
Фото: psu.by
«Эффект от экономических санкций ждет нас еще впереди. Тем временем за последние несколько месяцев сложился хороший торговый баланс со странами мира, положительное сальдо. Что позволяет получать, может быть, даже внеплановые доходы в бюджет, что позволяет повышать зарплаты бюджетникам – а это около четверти населения. Рост ВВП дает основания увеличить зарплату на госпредприятиях – даже при тех долгах, которыми они обременены», – сказал Желиба.
Еще одна возможная причина – вступившее в силу 1 мая постановление Совмина №243, согласно которому на госпредприятиях зарплата «отвязывается» от производительности труда.
«Это также могло дать толчок. Если раньше на предприятиях ориентировались на установку, то теперь они получили карт-бланш. Руководство заинтересовано в повышение – в первую очередь, конечно, себе. Думаю, они могли воспользоваться новым постановлением», – считает Желиба.
Наконец, экономист не исключает политический фактор.
«Возможно средняя зарплата сейчас искусственно нагоняется, т.к. из-за политической ситуации власти заинтересованы продемонстрировать, что в экономике все в порядке, что она развивается. Многие аналитики предрекают, что нынешний рост ВВП временный, что хронические болезни (обремененность долгами, бюджетная поддержка флагманов) в совокупности с санкциями начнут скоро сказываться на экономике. Время рассудит, кто был прав – критики или апологеты белорусской модели», – отметил Желиба.
В пересчете на валюты средняя начисленная зарплата в мае составила 560 долларов. Какой она будет к концу года?
«Трудно гадать, слишком много факторов могут оказать влияние. Но думаю, что в долларовом эквиваленте она не увеличится», – полагает Желиба.
«Цифра номинальной зарплаты – ни о чем»
Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии
Фото: euroradio.pl
«На самом деле, говорить о том, что ситуация в экономике становится все хуже и хуже, еще рано. Наоборот, по итогам января-мая случился заметный рост ВВП – 3,1% к соответствующему периоду прошлого года. Понятно, что это эффект низкой «базы», с которой идет сравнение, но тем не менее. Сказывается рост экспорта, который связан с благоприятной внешней конъюнктурой, а не с успехами правительства», – сказал Иосуб.
Вместе с тем экономические санкции еще не имели эффекта из-за недавнего вступления в силу.
«Если говорить об экономических санкциях, то они заложены в недавних четвертом и секторальном пакетах ограничений. Предыдущие санкции были преимущественно персональными и на экономику не действовали. И даже новые санкции начнут де-факто действовать только через время: они не распространяются на действующие контракты поставок и транзита нефтепродуктов и калийных удобрений. Эффект от санкций начнется только когда истекут действующие контракты, а они могут действовать до конца года или даже больше. То есть негативный эффект от них начнется по большей части не ранее следующего года», – отметил Иосуб.
Он подчеркнул:
«Экономика – штука инерционная, шаги подобные санкциями действуют на нее далеко не мгновенно. Можно сказать, что санкции пока никак не сказываются на белорусской экономике».
Могло ли повлиять на рост средней зарплаты постановление правительства от «отвязке» заработков от производительности труда?
«Возможно, это один из факторов. Но средняя зарплата росла понемножку с февраля. Поэтому рост зарплат за май не стал неожиданным, а вписывается в наметившуюся тенденцию», – полагает Иосуб.
Что будет со средней зарплатой в Беларуси концу года?
«Номинальная начисленная зарплата может продолжить рост, но эта цифра – ни о чем. Нас интересует наше благосостояние, причем не среднее, а персональное. Больше смысла имеет наблюдение за уровнем реальной зарплаты или располагаемыми доходами, эти показатели скорректированы на уровень инфляции», – отметил Иосуб.
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Власти хотят продемонстрировать, что в экономике все в порядке.
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