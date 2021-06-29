Ситуация в Беларуси ухудшается, а зарплата растет. Почему так получается?

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Фото: TUT.BY

«Из-за политической ситуации власти заинтересованы продемонстрировать, что в экономике все в порядке»





Фото: psu.by

«Эффект от экономических санкций ждет нас еще впереди. Тем временем за последние несколько месяцев сложился хороший торговый баланс со странами мира, положительное сальдо. Что позволяет получать, может быть, даже внеплановые доходы в бюджет, что позволяет повышать зарплаты бюджетникам – а это около четверти населения. Рост ВВП дает основания увеличить зарплату на госпредприятиях – даже при тех долгах, которыми они обременены», – сказал Желиба.

«Это также могло дать толчок. Если раньше на предприятиях ориентировались на установку, то теперь они получили карт-бланш. Руководство заинтересовано в повышение – в первую очередь, конечно, себе. Думаю, они могли воспользоваться новым постановлением», – считает Желиба.

«Возможно средняя зарплата сейчас искусственно нагоняется, т.к. из-за политической ситуации власти заинтересованы продемонстрировать, что в экономике все в порядке, что она развивается. Многие аналитики предрекают, что нынешний рост ВВП временный, что хронические болезни (обремененность долгами, бюджетная поддержка флагманов) в совокупности с санкциями начнут скоро сказываться на экономике. Время рассудит, кто был прав – критики или апологеты белорусской модели», – отметил Желиба.

«Трудно гадать, слишком много факторов могут оказать влияние. Но думаю, что в долларовом эквиваленте она не увеличится», – полагает Желиба.

«Цифра номинальной зарплаты – ни о чем»





Фото: euroradio.pl

«На самом деле, говорить о том, что ситуация в экономике становится все хуже и хуже, еще рано. Наоборот, по итогам января-мая случился заметный рост ВВП – 3,1% к соответствующему периоду прошлого года. Понятно, что это эффект низкой «базы», с которой идет сравнение, но тем не менее. Сказывается рост экспорта, который связан с благоприятной внешней конъюнктурой, а не с успехами правительства», – сказал Иосуб.

«Если говорить об экономических санкциях, то они заложены в недавних четвертом и секторальном пакетах ограничений. Предыдущие санкции были преимущественно персональными и на экономику не действовали. И даже новые санкции начнут де-факто действовать только через время: они не распространяются на действующие контракты поставок и транзита нефтепродуктов и калийных удобрений. Эффект от санкций начнется только когда истекут действующие контракты, а они могут действовать до конца года или даже больше. То есть негативный эффект от них начнется по большей части не ранее следующего года», – отметил Иосуб.

«Экономика – штука инерционная, шаги подобные санкциями действуют на нее далеко не мгновенно. Можно сказать, что санкции пока никак не сказываются на белорусской экономике».

«Возможно, это один из факторов. Но средняя зарплата росла понемножку с февраля. Поэтому рост зарплат за май не стал неожиданным, а вписывается в наметившуюся тенденцию», – полагает Иосуб.

«Номинальная начисленная зарплата может продолжить рост, но эта цифра – ни о чем. Нас интересует наше благосостояние, причем не среднее, а персональное. Больше смысла имеет наблюдение за уровнем реальной зарплаты или располагаемыми доходами, эти показатели скорректированы на уровень инфляции», – отметил Иосуб.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ситуация в Беларуси ухудшается, а зарплата растет. Почему так получается? Власти хотят продемонстрировать, что в экономике все в порядке.