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Белорусские военные готовятся к Армейским играм "Открытая вода" – видео
29.06.2021 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Практические занятия у военнослужащих понтонно-мостовых подразделений проходят на Днепре. Задача – максимально быстро переправить на противоположный берег боевую технику с применением специальных средств инженерных войск.
В ходе отработки действий задействованы плавающие транспортеры, паромно-мостовые машины, буксирно-моторные катера.
Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября. Команды Вооруженных сил Беларуси примут участие в 27 из 34 конкурсов. На территории республики пройдут три конкурса: "Полярная звезда", "Снайперский рубеж" и "Уверенный прием".
С подробностями Армейских международных игр
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Белорусские военные тренируются под Могилевом к конкурсу Армейских международных игр "Открытая вода". Смотрите на видео, как возводится переправа.
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