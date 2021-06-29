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Белорусские военные готовятся к Армейским играм "Открытая вода" – видео

29.06.2021 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Практические занятия у военнослужащих понтонно-мостовых подразделений проходят на Днепре. Задача – максимально быстро переправить на противоположный берег боевую технику с применением специальных средств инженерных войск.

В ходе отработки действий задействованы плавающие транспортеры, паромно-мостовые машины, буксирно-моторные катера.

Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября. Команды Вооруженных сил Беларуси примут участие в 27 из 34 конкурсов. На территории республики пройдут три конкурса: "Полярная звезда", "Снайперский рубеж" и "Уверенный прием".

С подробностями Армейских международных игр можно ознакомиться здесь.

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Белорусские военные тренируются под Могилевом к конкурсу Армейских международных игр "Открытая вода". Смотрите на видео, как возводится переправа.
 
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