Источник материала: Sputnik Беларусь

Практические занятия у военнослужащих понтонно-мостовых подразделений проходят на Днепре. Задача – максимально быстро переправить на противоположный берег боевую технику с применением специальных средств инженерных войск.

В ходе отработки действий задействованы плавающие транспортеры, паромно-мостовые машины, буксирно-моторные катера.

Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября. Команды Вооруженных сил Беларуси примут участие в 27 из 34 конкурсов. На территории республики пройдут три конкурса: "Полярная звезда", "Снайперский рубеж" и "Уверенный прием".

С подробностями Армейских международных игр можно ознакомиться здесь .

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