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Замминистра промышленности Беларуси о VIII Форуме регионов Беларуси и России: объединение наших усилий – очень важный аспект сотрудничества

29.06.2021 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К работе приступает Форум регионов Беларуси и России. Первое мероприятие такого формата прошло еще в 2014-м в Минске. Затем форум принимали Сочи, Москва, Могилев и Санкт-Петербург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

VIII Форум регионов Беларуси и России. Какие проекты будут обсуждаться?

Замминистра промышленности Беларуси о VIII Форуме регионов Беларуси и России: объединение наших усилий – очень важный аспект сотрудничества

Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси:
Сегодня мы видим, что уровень сотрудничества очень высок. Если говорить про товары Республики Беларусь, то мы используем в составе наших продуктов более 50 % комплектующих производства Российской Федерации, поэтому уровень кооперации очень высок, и мы понимаем, что продолжать необходимо в том же духе. И цифровизация, и использование опыта Российской Федерации, объединение наших усилий – очень важные аспекты сотрудничества.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. К работе приступает Форум регионов Беларуси и России. Первое мероприятие такого формата прошло еще в 2014-м в Минске. Затем форум принимали Сочи,...
 
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VIII Форум регионов Беларуси и России. Какие проекты будут обсуждаться?
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