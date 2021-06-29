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VIII Форум регионов Беларуси и России. Какие проекты будут обсуждаться?

29.06.2021 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К работе приступает Форум регионов Беларуси и России. Первое мероприятие такого формата прошло еще в 2014-м в Минске. Затем форум принимали Сочи, Москва, Могилев и Санкт-Петербург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

VIII Форум регионов Беларуси и России. Какие проекты будут обсуждаться?

Второй год подряд из-за пандемии встреча проходит онлайн. У VIII форума акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации. В формате видеоконференции сейчас идет обсуждение в тематических секциях. Их пять. В центре внимания совместные проекты и их реализация. Участники форума определят направления сотрудничества в различных сферах в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий.

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VIII Форум регионов Беларуси и России. Какие проекты будут обсуждаться?

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня мы все понимаем, что экономический рост, успешная конкуренция, наращивание экспортного потенциала любой страны невозможны без внедрения инноваций, технологических модернизаций. Поэтому важной составляющей в этом аспекте является взаимодействие между регионами, между странами.

VIII Форум регионов Беларуси и России. Какие проекты будут обсуждаться?

В рамках форума впервые состоится заседание молодых парламентариев двух стран. Сегодня подпишут и первые контракты. Ожидается, что общая сумма соглашений превысит 800 миллионов долларов. Например, уже известно о планах Могилевской области и Приморского края. Наши специалисты примут участие в возведении музейного и театрально-образовательного комплекса во Владивостоке. Партнеры заинтересованы также и в белорусском опыте строительства молочно-товарных комплексов.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. К работе приступает Форум регионов Беларуси и России. Первое мероприятие такого формата прошло еще в 2014-м в Минске. Затем форум принимали Сочи,...
 
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