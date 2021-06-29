Две брестчанки оформили кредиты на мошенников почти на Br16,8 тыс.

Источник материала: БелТА

29 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Две брестчанки стали жертвами вишинга, оформив на мошенников банковские кредиты почти на Br16,8 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Жительнице областного центра поступил звонок в мессенджере. Собеседник представился оперуполномоченным по борьбе с экономическими преступлениями и сообщил, что неизвестные оформили на ее имя кредит на Br9 тыс. По словам мужчины, чтобы установить мошенников, ей необходимо оформить кредитный договор на максимально возможную сумму в своем банке. Когда потерпевшая получила на кредитную карточку почти Br8,3 тыс., она предоставила звонившему всю информацию. Вечером женщина узнала об отсутствии денег на счете.

Похожий случай произошел с другой потерпевшей. Она также ответила на звонок в мессенджере от якобы сотрудника банка. Неизвестный сообщил, что с ее банковского счета поступил запрос на получение онлайн-кредита. Чтобы остановить его оформление, он попросил сообщить коды подтверждения, приходящие на мобильный телефон в уведомлениях, а также идентификационный номер. Потерпевшая предоставила всю информацию. Спустя какое-то время на банковскую карточку брестчанки поступило около Br8,5 тыс. Однако в течение нескольких минут они же и исчезли за несколько этапов.

В милиции напоминают, что сотрудники банковских учреждений в телефонных разговорах никогда не уточняют у своих клиентов конфиденциальную информацию, а номер платежной карты им всегда известен. Более того, банк никогда не станет звонить своим клиентам посредством интернет-мессенджеров. Правоохранители рекомендуют: при подобных обстоятельствах не следует сообщать информацию о себе или своей платежной карте, а лучше просто перезвонить в сервисную службу своего банка.-0-