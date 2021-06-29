ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Две брестчанки оформили кредиты на мошенников почти на Br16,8 тыс.

29.06.2021 11:37 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Две брестчанки стали жертвами вишинга, оформив на мошенников банковские кредиты почти на Br16,8 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Жительнице областного центра поступил звонок в мессенджере. Собеседник представился оперуполномоченным по борьбе с экономическими преступлениями и сообщил, что неизвестные оформили на ее имя кредит на Br9 тыс. По словам мужчины, чтобы установить мошенников, ей необходимо оформить кредитный договор на максимально возможную сумму в своем банке. Когда потерпевшая получила на кредитную карточку почти Br8,3 тыс., она предоставила звонившему всю информацию. Вечером женщина узнала об отсутствии денег на счете.

Похожий случай произошел с другой потерпевшей. Она также ответила на звонок в мессенджере от якобы сотрудника банка. Неизвестный сообщил, что с ее банковского счета поступил запрос на получение онлайн-кредита. Чтобы остановить его оформление, он попросил сообщить коды подтверждения, приходящие на мобильный телефон в уведомлениях, а также идентификационный номер. Потерпевшая предоставила всю информацию. Спустя какое-то время на банковскую карточку брестчанки поступило около Br8,5 тыс. Однако в течение нескольких минут они же и исчезли за несколько этапов.

В милиции напоминают, что сотрудники банковских учреждений в телефонных разговорах никогда не уточняют у своих клиентов конфиденциальную информацию, а номер платежной карты им всегда известен. Более того, банк никогда не станет звонить своим клиентам посредством интернет-мессенджеров. Правоохранители рекомендуют: при подобных обстоятельствах не следует сообщать информацию о себе или своей платежной карте, а лучше просто перезвонить в сервисную службу своего банка.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительнице областного центра поступил звонок в мессенджере. Собеседник представился оперуполномоченным по борьбе с экономическими преступлениями и сообщил, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анархист Николай Дедок не признал в суде выдвинутые против него обвинения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by