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Министр юстиции Слижевский попал под санкции США
Источник материала: Партизан
Министр юстиции Слижевский оказался в новом санкционном списке США.
Это следует из официального сообщения Офиса контроля за иностранными активами Минфина США.
Указано, что министр юстиции Олег Слижевский, 1972 года рождения, включен в список индивидуальных экономических санкций США.
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Министр юстиции Слижевский оказался в новом санкционном списке США.
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