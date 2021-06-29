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Министр юстиции Слижевский попал под санкции США

29.06.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр юстиции Слижевский оказался в новом санкционном списке США.

Министр юстиции Слижевский попал под санкции США
Это следует из официального сообщения Офиса контроля за иностранными активами Минфина США.

Указано, что министр юстиции Олег Слижевский, 1972 года рождения, включен в список индивидуальных экономических санкций США.
 
 
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Министр юстиции Слижевский оказался в новом санкционном списке США.
 
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