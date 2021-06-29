ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Коста-Рике начал извергаться один из крупнейших вулканов страны

29.06.2021 11:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Коста-Рики. На севере Коста-Рики начал извергаться один из крупнейших вулканов страны – Ринкон-де-ла-Вьеха. Гора выбросила столб дыма и пепла высотой два километра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Коста-Рике начал извергаться один из крупнейших вулканов страны

Информации о пострадавших и серьезных разрушениях пока не поступало. Жителей близлежащих районов призывают не находиться вблизи водоемов, поскольку вулканические выбросы могут попасть в русла рек. За ситуацией пристально следят специалисты.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Коста-Рики. На севере Коста-Рики начал извергаться один из крупнейших вулканов страны – Ринкон-де-ла-Вьеха. Гора выбросила столб дыма и пепла высотой два...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США в результате обрушения многоэтажки погибли 11 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by