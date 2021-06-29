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В Польше католических священников обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних

29.06.2021 11:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Польши. Католические священники в Польше столкнулась с новой волной обвинений в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Так с июля 2018 года до конца 2020-го были зарегистрированы 368 подобных случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше католических священников обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних

Некоторые злоупотребления могли продолжаться более 10 лет. Церковь классифицировала обвинения как обоснованные почти в 40 % случаев, в 10 % не признала. Половина инцидентов расследуется.

В Польше католических священников обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних

Конференция епископов Польши представила свой первый доклад о сексуальном насилии над несовершеннолетними со стороны католического духовенства в 2019 году. В нем были перечислены около 400 случаев за последние 20 лет, когда священнослужители использовали детей в своих интересах. На минувшей неделе Ватикан наложил санкции на двух польских епископов за сокрытие фактов сексуального насилия над несовершеннолетними.

 
 
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Новости Польши. Католические священники в Польше столкнулась с новой волной обвинений в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Так с июля 2018 года до...
 
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