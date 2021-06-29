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В аэропорту Минск задержана эксперт Bipart Татьяна Кузина
Источник материала: Навiны
По информации правозащитников, в ночь на 29 июня во время прохождения паспортного контроля в минском аэропорту задержана Татьяна Кузина — эксперт исследовательского проекта Bipart, одна из основателей школы молодых менеджеров публичного администрирования Sympa.
Кузина собиралась лететь в Тбилиси. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома в 1-м переулке Окрестина.
Задержание произошло в рамках уголовного дела, подробности которого пока неизвестны.
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По информации правозащитников, в ночь на 29 июня во время прохождения паспортного контроля в минском аэропорту задержана Татьяна Кузина — эксперт...
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