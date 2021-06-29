Анархист Николай Дедок не признал в суде выдвинутые против него обвинения

Анархист Николай Дедок полностью не признал обвинения, выдвинутые против него по трем статьям Уголовного кодекса.





Процесс по делу 32-летнего блогера, журналиста и активиста анархистского движения начался 29 июня в Минском городском суде . Председательствует судья Анастасия Попко, адвокат — Евгений Маслов.

Дедка обвиняют в том, что он размещал статьи в интернете, которые, по версии прокуратуры, содержали высказывания, враждебные по отношению к существующей власти.

Обвинение квалифицировало это как распространение материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности, согласно ч. 3 ст. 361 УК. Максимальное наказание — лишение свободы на пять лет. Ранее Следственный комитет сообщил, что Дедку вменяют ч. 2 ст. 361 — до трех лет лишения свободы.

По версии прокуратуры, в воскресенье, 23 августа 2020 года, Дедок находился на несанкционированной акции на площади Независимости в Минске, оказал неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Он якобы препятствовал движению маршрутных автобусов с 14.25 до 20.00, «ограничив право граждан на спокойный труд и свободу передвижения».

Обвинение квалифицировало его действия по ч. 1 ст. 342 УК (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта). Максимальное наказание — три года лишения свободы.

Еще одно обвинение — по ч. 1 ст. 295-3 УК (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ), максимальное наказание — лишение свободы на два года. Прокурор отметил, что горючие жидкости были найдены у Дедка, но он «не успел до конца по не зависящим от него обстоятельствам довести преступный умысел до конца».

Дедок ходатайствовал об удалении из зала корреспондента газеты «СБ. Беларусь сегодня» (бывшая «Советская Белоруссия») Людмилы Гладкой, так она, по его словам, допрашивалась по некому уголовному делу. Представитель обвинения отметил, что Гладкая не допрашивалась по делу, которое рассматривается в суде, и возразил против ходатайства. Судья приняла сторону обвинения.

Николай Дедок также ходатайствовал о допуске своего отца Александра Дедка в качестве еще одного защитника. Судья ходатайство отклонила.

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